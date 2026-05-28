ברכת חג שפרסמה רבנות חיל הים לרגל חג הקורבן המוסלמי, עיד אל־אדחא, עוררה ביקורת בקרב גורמים ברבנות הצבאית שטוענים לחדירת מסרים "פרוגרסיביים" ו"רב־תרבותיים" אל תוך הרבנות הצבאית.

בהודעה שהופצה לחיילי זרוע הים נכתב: "חיילי ואנשי זרוע הים היקרים, עיד אל־אדחא, חג הקורבן, מסמל ערכים של אמונה, נתינה, אחווה וכבוד האדם". עוד נכתב כי רבנות חיל הים מאחלת למשרתים ולבני משפחותיהם "בריאות, שלום, שמחה ורגעים של אחדות וקרבה", וכי "מי ייתן והחג יביא עמו שלווה, הצלחה ובשורות טובות לכלל המשרתים בים ובחוף".

בעקבות הדברים תקפו גורמים ברבנות הצבאית את נוסח הברכה וטענו כי מדובר במגמה רחבה יותר. "זה התחיל בספר 'פסיפס', שהביא גוון של רב־תרבותיות ובין־דתיות לרבנות, ועכשיו מגיע לכך שלא רק מספקים את הצרכים הלוגיסטיים של בני הדתות האחרות, אלא גם עושים אידיאליזציה לדת האסלאם", אמרו.

לדבריהם, "יש כאן הפיכה של הרבנות לפקידות. במקום שרבנים יביאו תורה ליחידות, יש רבנים שחושבים שהם צריכים להביא רב־תרבותיות ועמדה בין דתית". עוד הוסיפו כי "הדבר מצער במיוחד נוכח המציאות הביטחונית והטבח שביצעו מחבלי חמאס לפני כשנתיים וחצי, ומצריך חשבון נפש עמוק".