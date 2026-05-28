ידוע שבקשר בין־אישי קשר סימביוטי הוא לא בריא ומסוכן, על אחת כמה וכמה כשמדובר בקשר בין מנהיגים, חשובים ככל שיהיו, נתניהו וטראמפ.

עד היום, בכל פעם שהסתמן פער בין האינטרסים של ארה"ב וישראל, ששו הכתבים, בעיקר בשמאל והרל"ביסטים, לבשר על פער וקרע בין נתניהו וטראמפ. עד היום, בכל פעם, הם התבדו, למרבה מזלה של ישראל ולטובתו של נתניהו.

הפעם, כשהולך ומתגבש הסכם עם איראן הרע לישראל, ובעיקר לנוכח הנתון הכמעט מובן מאליו שאיראן פורשת חסות והגנה על הפרוקסיז שלה, חיזבאללה ולבנון, מסתבר שהקשר בין טראמפ ונתניהו אכן חזק להפליא. אלא שהפעם, לרוע מזלה של ישראל ולרעתו של נתניהו, שהולך ומאבד תמיכה בישראל לנוכח ההפקרה של תושבי הצפון וחיילי צה"ל בלבנון.

עצוב היה לשמוע דוברים צבאיים למיניהם מסבירים שאל לישראל לתקוף בביירות ובדאחיה כדי לא להפריע להסכם של טראמפ עם איראן, כאשר ברור שהאינטרס המובהק של ישראל כרגע הוא דווקא להפריע להסכם הרע המסתמן, שיחזק את הקשר בין איראן, חיזבאללה ולבנון.

טראמפ משבח את ביבי ומזלזל בו בעת ובעונה אחת. הוא מציג אותו כ"ילד טוב" שיישמע בקולו, כאשר למעשה נתניהו בוגד באזרחי הצפון, בחיילינו ובבוחריו. אם הוא לא יתעשת במהרה ויפתח במתקפה ברורה על הדאחיה ומעוזי חיזבאללה, בלי שום התחשבות בממשלת לבנון הדו־פרצופית וחדלת המעש, ובמקביל ינסה להסביר לטראמפ שזה הכרחי, השמאל יוכל לדרבן ולגייס את בוחריו, כפי שכבר נעשה, ולתת להם תקווה שהפעם יצליחו להפיל את נתניהו. ואכן, הם כבר מריחים את הניצחון.

אולי הפלת נתניהו אינה בהכרח ניצחון של השמאל, משום שלימין יש אופציות אחרות, שעדיין אינן מגובשות ובשלות, אך יש להן סיכוי. ארדן, אדלשטיין ואחרים יקימו את "ליכוד ב'", או שהדתיים הלאומיים יקימו את הבית היהודי השני והמחודש. אך מבחינת הימין, עדיין עדיף שנתניהו יתעשת ויוביל את הימין לעוד מערכה וניצחון. אלא שזה מותנה בתקיפה מיידית, נחרצת וברורה בלבנון.

במקום לנסות למרוח ולהרגיע באמצעות התקדמות מזערית ובלתי חשובה בלבנון, עליו לנסות שוב לשכנע את טראמפ להפסיק להגן על לבנון וחיזבאללה, במיוחד כשממילא לא נראה שזה מסייע במשהו למשא ומתן עם איראן. עם ישראל משלם מחיר בלתי נסבל ובלתי נדרש כמס של נתניהו לטראמפ, רק כדי לקדש את הקשר הסימביוטי והלא בריא עמו.

אם לא יעשה כך, עליו להכריז על אי־יכולתו להתנגד לטראמפ, וכפי שהוא עצמו התבטא, מי שלא מסוגל לעיתים לומר "לא" לנשיא אמריקאי, אינו יכול להיות ראש ממשלה בישראל. אכן, ספק אם קיים כיום בישראל מנהיג כזה, אך יש צורך דחוף להחליף את נתניהו ולתת למישהו אחר את ההזדמנות להנהיג דפוס פעולה אחר בלבנון. ועדיין לא אמרנו דבר על מה שנדרש בעזה וביהודה ושומרון.

טראמפ מתנהל בחדלון מוחלט מול הנחישות של משמרות המהפכה, אשר מלמדים אותו פרק במגבלות הכוח ובהפעלתו. כל ה"רעש" והמהומה שהוא מייצר אינם יכולים להסתיר את מצבו המתנדנד והגרוע. ישראל אמורה לחזק ולסייע בכל מה שהיא יכולה, מלבד בעניין לבנון והדאחיה. נתניהו וממשלתו מחויבים בראש ובראשונה לאזרחינו ולחיילינו, ולא לטראמפ ולהסכם המקרטע שהוא מנסה להשיג.

אין ספק שללא חידוש המלחמה הצבאית יהיה לאיראן, בטווח הלא רחוק, נשק גרעיני. למרבה הצער, כך היא מתנהגת כבר היום, כאשר יש לה 440 ק"ג אורניום מועשר, ידע ונחישות לייצר נשק גרעיני. כבר כיום היא מתנהלת כמעצמה האזורית מספר אחת, ומאיימת לסלק את האמריקאים מהבסיסים שהיו להם במדינות המפרץ. אם המצב לא ישתנה, הסכנה לישראל תהיה גבוהה בהרבה מזו שהייתה לפני 7 באוקטובר.