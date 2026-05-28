לוחמי יחידת דובדבן, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, עצרו במהלך היומיים האחרונים חמישה מחבלים במסגרת שלוש פעילויות מיוחדות שהתקיימו ברחבי יהודה ושומרון.

הפעילות הממוקדת התפרסה על פני מספר חטיבות מרחביות במטרה לסכל פעילויות טרור מתוכננות ולעצור מבוקשים המעורבים בקידום פיגועים בשטח.

בגזרת ג'נין שבחטיבת מנשה, עצרו הכוחות מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת, שנערכה בכפר צידא שבחטיבת אפרים, נעצר מחבל המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, אשר על פי המודיעין עסק באופן פעיל בקידום פעולות טרור במרחב.

במקביל, פעלו הלוחמים גם במרחב קלנדיה ובכפר אל-בירה שבחטיבת בנימין. בפעילות זו עצרו הכוחות שלושה מחבלים נוספים, בהם מחבל חמוש שהסית לפעילות טרור ומחבל שעסק בהרכבת מטעני חבלה. כל חמשת המבוקשים שנעצרו במהלך המבצעים הועברו להמשך חקירה וטיפול של כוחות הביטחון.