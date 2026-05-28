מרצים בבית הספר גולדמן למדיניות ציבורית באוניברסיטת קליפורניה בברקלי סירבו להעניק תעודת סיום לבוגר שהניף את דגל פלסטין במהלך טקס הסיום הרשמי.

המקרה, שהתרחש לעיני קהל רב של אנשי סגל, סטודנטים ובני משפחה, הוביל לעימות על הבמה ולעצירתו הזמנית של האירוע.

במהלך חציית הבמה לקבלת התואר, שלף הבוגר את הדגל והציג אותו בפני הנוכחים. בסרטון מהמקום נראה הפרופסור שאחז בתעודה מסרב למסור אותה לידיו, והסטודנט קיבל הוראה ברורה להניח את הדגל.

בעקבות סירובו, הופסק הטקס למשך יותר מדקה, בעוד קריאות הבוז מהקהל הולכות ומחריפות. הכרוז באולם התנצל בפני המשתתפים והבהיר כי הנפת דגלים מנוגדת למדיניות האוניברסיטה. בסופו של דבר, הבוגר מסר את הדגל לאדם בקהל, חזר לבמה כדי לקחת את תעודתו וירד ממנה.

האירוע עורר תגובת נגד חריפה מצד ארגוני סטודנטים בברקלי, שטענו כי מדובר בפגיעה קשה בחופש הביטוי ובענישה פומבית מוגזמת. מנגד, דובר האוניברסיטה גיבה את התנהלות הסגל ופרסם הצהרה לפיה הנחיות הקמפוס אוסרות באופן מפורש על הפגנות או תצוגות פוליטיות המשבשות את מהלכם התקין של טקסי הסיום.

המתיחות הנוכחית בברקלי מגיעה שבועות ספורים לאחר שבית הספר למשפטים של האוניבסיטה עורר סערה, כאשר אירח את ישראא ג'עביס, מחבלת פלסטינית שהורשעה בניסיון פיגוע התאבדות בישראל ושוחררה בעסקת החטופים בשנת 2023 - מהלך שעורר זעם רב.

במקביל, המאבק הממשלתי באנטישמיות באקדמיה האמריקנית עולה מדרגה. משרד המשפטים של ארצות הברית הגיש תביעה פדרלית נגד אוניברסיטת UCLA השכנה, בטענה כי גילתה אדישות מכוונת כלפי פגיעה בסטודנטים יהודים וישראלים.