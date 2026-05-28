היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה לפנות בוקר (חמישי) את עמדתה הרשמית לבג"ץ בעניין העתירה נגד מינויו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, וטענה כי יש לפסול את המינוי.

העמדה הוגשה באיחור ולאחר שרשרת הארכות שניתנו על ידי שופטי בג"ץ, אשר דרשו לקבל את המסמך לכל המאוחר עד חצות.

במסגרת תגובתה, תוקפת היועמ"שית בחריפות את החלטת רוב חברי הוועדה המייעצת למינויים בכירים, אשר אישרו את המינוי.

לטענתה, חוות הדעת של הרוב מתאפיינת במגמתיות ברורה שתכליתה להקטין את חלקו של גופמן ולנקות אותו מאחריות, ולפיכך קבעה כי החלטה זו אינה עומדת במבחן המשפטי.

בהרב-מיארה מבקשת מבית המשפט לפסול את מסקנות הרוב ולהסתמך במקום זאת על עמדת המיעוט של יו"ר הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס.

עם זאת, בעמדת היועמ"שית אין כל התייחסות לעמדתו המעודכנת של גרוניס, לפיה יש להעמיק את הבדיקה בעניין, והשמטה זו בולטת במיוחד במסמך שהוגש.

היועמ"שית הפנתה אצבע מאשימה כלפי התנהלות חברי הוועדה וכתבה כי מקריאת הפרוטוקולים קשה להשתחרר מהרושם שחלק מחברי הרוב גמרו בדעתם להכשיר את המינוי ויהי מה, וכתוצאה מכך התעלמו מנתונים וממידע שאינם תומכים בתזה שלהם.

במרכז הפסילה עומד כשל ערכי חמור, שלדברי היועמ"שית פוגע בטוהר המידות הנדרש מראש ארגון ביון. במסמך נכתב כי הימנעותו של גופמן מלמסור את הידוע לו, בהקשר הרגיש ביותר של חקירה פלילית ביטחונית, הובילה לפגיעה בחקר האמת ולפגיעה קשה בזכויותיו של אלמקייס. בהרב-מיארה דחתה את קו ההגנה של גופמן וציינה כי הטענה לפיה במוקד הבירור שערך רח"ט הפעלה הייתה שאלת הדלף של חומר מסווג בלבד, אינה מנקה את הפגם החמור בטוהר המידות. העובדה היא, כלשון התגובה, כי גופמן נשאל ישירות על קשר, במישרין או בעקיפין, עם ערוץ טלגרם ונמנע מלמסור את האמת, וזאת גם לאחר מעצרו של מפעיל הערוץ.

גופמן הגיש את תגובתו ליועמ"שית בה כתב "סימן השאלה הבודד שעמד בפני בית המשפט הפך לסימן קריאה מובהק, שמסיר כל צל של ספק כי לא נפל שום פגם בטוהר מידותיו של המשיב. ממילא - אין מקום להתערבות חריגה וכה קיצונית על ידי בית המשפט, ויש להורות על דחיית העתירות במלואן, תוך חיוב העותרים בהוצאות ריאליות".

השר זאב אלקין יצא במתקפה חריפה נגד היועמ"שית על רקע תגובתה לבג"ץ. "לאור עוד חוות הדעת השערורייתית של היועצת המשפטית לממשלה לשעבר גלי בהרב מיארה בנושא של מינוי רומן גופמן לראש המוסד אני מציע לשנות באופן רשמי את הגדרת תפקידה.

לאור העובדה שיש כרגע יושב ראש אופוזיציה כושל במדינת ישראל בשם יאיר לפיד ולאור העובדה שבגלל פסיקת בג"ץ תמוהה המדינה עדיין נאלצת לשלם משכורת ליועצת המשפטית לממשלה שהודחה מתפקידה, אני מציע לשנות את הגדרת תפקידה באופן רשמי ל'יושבת ראש המשפטית של האופוזיציה'. שינוי זה לפחות יגדיר באופן אמיתי את תפקידה כפי שהיא תופסת אותו ולפחות יהיה ברור על מה משלמים לה משכורת מהקופה הציבורית. כי יועצת משפטית לממשלה היא בוודאי לא", הוסיף אלקין.

לדבריו "מצידי שיחלקו עם לפיד את המשכורת שלו חצי חצי. למרות שעל אמת מגיע לה את כל המשכורת של יו"ר האופוזיציה, היא מתאמצת הרבה יותר ממנו לחבל בפעילות הממשלה".