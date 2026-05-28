משבר דיפלומטי חריף בין ישראל ומוסדות האו"ם, לאחר שהארגון הודיע רשמית על הכללת גופים ישראליים ברשימה השחורה של מדינות וארגוני טרור המבצעים אלימות מינית באזורי סכסוך.

על פי ההחלטה, שירות בתי הסוהר ייכלל השנה ברשימה, כאשר רשויות ישראליות רשמיות נוספות הוכנסו למסגרת מעקב קפדנית לקראת אפשרות של הכללה עתידית.

ההחלטה הנוכחית מגיעה חודשים ארוכים לאחר שבדוחות הקודמים של נציגת מזכ"ל האו"ם לענייני אלימות מינית בעימותים, פראמילה פאטן, נקבע במפורש כי קיימים יסודות סבירים לכך שחמאס ביצע מעשי אונס ואלימות מינית שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר ובזמן החזקת החטופים בשבי בעזה.

גורמים מדיניים בישראל מדגישים כי בעקבות הכללת חמאס בדוח הקודם, הופעל לחץ פוליטי כבד מצד מדינות ערב וגורמים פרו-פלסטיניים על מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, לייצר איזון מלאכותי ולהכניס גם את ישראל לרשימה המפוקפקת.

במהלך השנה האחרונה ניהלה משלחת ישראל לאו"ם, בהובלת השגריר דני דנון, מאבק דיפלומטי עיקש כדי למנוע את המהלך. ישראל העבירה מסמכים מסווגים, נתונים משפטיים ומענה מפורט לכל טענה שהופיעה בטיוטות הראשוניות, ואף הזמינה רשמית את אנשי האו"ם לביקור שטח בארץ כדי להפריך את החשדות.

למרות זאת, בירושלים מאשימים כי המזכ"ל בחר להתעלם מהעובדות ולקדם החלטה פוליטית מובהקת.

בתגובה למהלך, הודיעה מדינת ישראל על צעדי ענישה דיפלומטיים חריפים, הכוללים הקפאה מלאה של היחסים עם משרד מזכ"ל האו"ם וביטול מיידי של ביקורה המתוכנן של פראמילה פאטן בישראל. בדרג המדיני הבהירו כי ישראל לא תקיים כל קשר או שיתוף פעולה עם לשכת המזכיר הכללי כל עוד אנטוניו גוטרש עומד בראש הארגון.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף בחריפות את ההחלטה. "מזכ"ל האו"ם הכניס את ישראל לאותה רשימה שחורה יחד עם חמאס, דאע"ש וארגוני הטרור האכזריים בעולם. זאת חרפה מוסרית והתרסקות מוחלטת של כל אמינות שנותרה לאו"ם"

השגריר הוסיף "ישראל שיתפה פעולה, העבירה מידע, פעלה בשקיפות מלאה ונתנה מענה מלא לכל טענה. מזכ"ל האו"ם בחר להתעלם מהעובדות ולהמשיך בקמפיין ההסתה והשקרים נגד ישראל. מי שמסוגל לכלול את ישראל באותה רשימה עם המחבלים והאנסים של חמאס אין לו שום זכות מוסרית לבקש להיות מעורב. אנטוניו גוטרש, שהצדיק את טבח 7 באוקטובר, טייח את מעורבות עובדי האו"ם בטבח והוביל את הארגון לשפל חסר תקדים, מנצל את חודשי הכהונה האחרונים שלו כדי לקדם האשמות פוליטיות ושקריות נגד ישראל. לאור ההתנהלות הזו ישראל החליטה להקפיא את יחסיה עם משרד מזכ"ל האו"ם ותמתין למזכ"ל מקצועי והגון שייכנס לתפקידו".