יממה בלבד לאחר השלכת רימון הלם על דירת איש עסקים ברובע ח', חזרו העבריינים הלילה (חמישי) והפעם לרחוב רבא בלב רובע ז'.

בסביבות השעה 1:25 הגיע אדם על אופנוע, נכנס לבניין, טיפס לקומה שסימן מראש, זיהה את הדירה הממוקדת והשליך עליה רימון הלם.

לדירה לא נגרם נזק פיזי, אך הבהלה בקרב הדיירים הייתה עצומה. "היה פיצוץ אדיר," סיפר עד ראיה המתגורר בבניין.

"לרגע היה נדמה שפצצה הושלכה על הבניין. בפועל מדובר היה ברימון הלם שעשה רעש עצום בשל ההד מחדר המדרגות. פחד לחשוב מה היה קורה אם מישהו היה בחוץ."

ניידות משטרה הוזנקו לאזור וגבו עדות מפורטת מאב המשפחה שבדירה.

מדובר בתושב מקומי שנקלע על לא עוול בכפו לפרשייה הקשורה לאיש העסקים החרדי מרובע ח', שברח לחו"ל לאחר שהותיר אחריו חובות לנושים.

שתי ההשלכות בשני לילות רצופים מעלות חשש כי מדובר במסע הפחדה מאורגן.

לפני שעה קלה עצרה המשטרה ארבעה חשודים בפרשה. החקירה נמשכת.