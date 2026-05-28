ח"כ מאיר פרוש תקף אמש (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה נתניהו, את הציונות הדתית, את המפכ"ל ואת בית המשפט העליון.

על מבצע מעצרי בחורי הישיבות אמר דברים שלא נשמעו מפוליטיקאי בכיר זה מכבר. "שוטר שיש לו קצת אמונה ומסורת צריך להגיד - אני לא מקיים את הפקודה הזו", אמר בראיון ל'קול ברמה' בהתייחס להנחיית המפכ"ל לעצור בחורי ישיבה עריקים.

את המפכ"ל תיאר כמי ש"מצא במה להתגדר - לפגוע בבני ישיבות".

המטרה האמיתית של המשבר, אמר פרוש, היא בית המשפט העליון: "כשאתה מגיע להר הזה שקוראים לו בית המשפט - שם זו העוצמה, ושם צריך להכות ולגמד. צריך לכרסם בכוחו".

על נתניהו לא חסך ביקורת: "הוא היה צריך לעשות יותר. כשדאג בתחילת הקדנציה לסדר לעצמו כמה חוקים אישיים - צעקנו שצריך להביא את החוקים שלנו. הוא אמר חכו. חיכינו עד שהבנו שאין לנו את זה".

את הציונות הדתית הזהיר: "יבוא יום וישאלו למה ישיבות הסדר זה פחות חודשים - וזה יפול עליהם גם כן".

לקראת הבחירות הצהיר פרוש הצהרה שעשויה לעצב את המשא ומתן הקואליציוני הבא: "אחרי הבחירות אסור לנו לקחת תפקידים - שום שרים ושום כלום - רק אחרי שיסדרו את הדברים הבסיסיים והחיוניים שלנו".

במקביל תקף סגן השר ישראל אייכלר בראיון לרדיו 'קול חי' את מערכת המשפט: "מה שעשה בג"ץ זה דיקטטורה".

על שיתוף הפעולה בין המשטרה לצבא במעצרי העריקים אמר: "למשטרה האזרחית אין שום קשר חוקי לגיוס - עצם העובדה שהיא מתעסקת בזה היא חלק מהמלחמה נגד היהדות החרדית".