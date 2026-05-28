ח"כ יצחק גולדקנופף חשף אמש (רביעי) בנאום בוועידת החינוך של בית שמש כי האדמו"ר מגור הנחה אותו לדרוש את תפקיד סגן ראש הממשלה במסגרת המשא ומתן הקואליציוני שהתנהל לאחר הבחירות האחרונות - אך רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו היא שחסמה את המינוי.

"כשאמרתי את זה לביבי, אשתו קפצה ואמרה: 'להם אתה תיתן סגן? השתגעת?'", סיפר גולדקנופף.

לדבריו, נתניהו הציע במקום זאת תפקיד "שר כפול", אותו דחה: "אמרתי לו - מה אני אעשה עם זה? אני לא צריך עוד עוזרים ולא עוד חדרים".

בסופו של דבר שכנע אותו נתניהו לקבל את תיק הבינוי והשיכון: "אתה תהיה אצלי בבניין, תוכל כל הזמן להזכיר לי שצריך לפעול למען הגיוס. יש לך כרטיס חינם, אתה יכול לבוא לפה מתי שאתה רוצה".

גולדקנופף הוסיף כי לאורך כל כהונתו לא היה שבוע שלא העלה את נושא חוק הגיוס בשיחותיו עם ראש הממשלה.

בנאום התייחס גם לעמדת הנהגת גור: "רצינו שמה שהיה עד היום ימשיך - בן ישיבה בא עם פתק לראש ישיבתו, חותם, מקבל פתק וממשיך ללמוד".