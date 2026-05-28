פנייה משפטית דחופה הוגשה לשרי הבינוי והאוצר, לרשות מקרקעי ישראל וליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להסיר את המגבלה שהוטלה על עשרות אזרחים חרדים המחזיקים בתעודות זכאות בתוקף לתוכנית מחיר מטרה.

המדינה קיבלה עד ה-1 ביוני להשיב - אחרת תוגש עתירה לבג"ץ לפני סגירת ההגרלות ב-22 ביוני.

ב-24 במאי הוסיף משרד הבינוי תנאי חדש להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, המחייב הסדרת מעמד צבאי כתנאי להשתתפות בהגרלות. התנאי הוחל רטרואקטיבית על מחזיקי תעודות זכאות קיימות - ללא התרעה מוקדמת וללא שימוע.

הפנייה, שהוגשה באמצעות עו"ד יהודה אבלס מטעם ארגון "אמת ליעקב בישראל", טוענת כי "אזרחים אלו מצאו את עצמם ביום בהיר אחד, ללא כל התרעה מוקדמת, ללא שימוע וללא מנגנון בחינה פרטני, חסומים מן המערכת בעיצומו של הליך חיפוש דיור עליו הסתמכו ותכננו את חייהם והוצאותיהם הכלכליות".

מבחינה משפטית נטען כי התנאי הוכנס תחת הפרק העוסק בהנפקת תעודות ולא תחת פרק תנאי ההשתתפות בהגרלה, ולפיכך אין להחילו על תעודות שכבר הונפקו.

עוד נטען כי על גבי התעודה נכתב במפורש "תקפה ל-12 חודשים" - מצג מחייב של המדינה - וכי שינוי מדיניות מהותי מחייב תקופת מעבר והתרעה מוקדמת.

לדבריהם, יש להחיל את התנאי החדש על מגישי בקשות חדשות בלבד החל מ-24 במאי ולא לפגוע במי שתעודתו הונפקה לפני כן.