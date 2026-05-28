בתקיפה בחאן יונס | חוסל מחבל שניהל מיליוני דולרים של חמאס צילום: דובר צה"ל

צה"ל תקף שלשום (שלישי) במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל את איהאב כריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס.

לפי הודעת הצבא, כריזם היה אחראי במסגרת תפקידו על ניהול והזרמת כספים בשווי מיליוני דולרים לטובת מימון הפעילות של הזרוע הצבאית של הארגון.

בצה"ל מדגישים כי בתקופה האחרונה כריזם המשיך להפר באופן אקטיבי את הסכם הפסקת האש. "פעולותיו הפיננסיות והמבצעיות אפשרו לחמאס לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור מתוכננים בטווח הזמן המיידי, אשר כוונו נגד אזרחי מדינת ישראל ונגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה".

במערכת הביטחון הבהירו כי חיסולו מהווה פגיעה מוחשית בניסיונות השיקום, המימון וההתעצמות המחודשת של חמאס בשטח.

בנוסף לכך, בתקיפה חוסל מחבל בכיר נוסף ששהה לצדו של כריזם - מחמד אלהבאש, ששימש כראש יחידה במטה הייצור של חמאס. אלהבאש היה דמות מרכזית במערך הטכנולוגי של הארגון, ולאורך כל תקופת המלחמה לקח חלק פעיל ומרכזי בפיתוח ובייצור של אמצעי לחימה ורקטות עבור מחבלי חמאס.