ד"ר אריה בכרך מתח ביקורת חריפה בטורו השבועי על תגובתה הרשמית של מדינת ישראל בעקבות האירועים סביב המשט הטורקי ועל הגורמים שתקפו את השר איתמר בן גביר.

בכרך קבע כי תגובת המדינה, שנבעה מלחץ התקשורת העוינת, הייתה בלתי הולמת וכי אסור היה לקבל ולהכיל את זעמם של ראשי המדינות באירופה. בדבריו הבהיר כי עצם מעשה ההתגרות כביכול של השר ופרסומו הוא נושא שאפשר להתווכח עליו אם היה חכם, ראוי ובמקומו, אך הדגיש כי אין בכוונתו להתנצל על כך אלא לצאת נגד המבקרים.

הטור פורסם על רקע סערה פוליטית ומדינית שהתעוררה בעקבות תיעוד שהפיץ השר לביטחון לאומי מתוך מתקן כליאה שבו הוחזקו פעילי משט זרים. המשט, שיצא מאירופה ומטורקיה במטרה לפרוץ את המצור על עזה, נבלם על ידי לוחמי חיל הים בלב ים והפעילים נעצרו והובאו לישראל. בתיעוד שהפיץ השר בן גביר נראו העצורים כשהם אזוקים על הרצפה וברקע מושמע המנון המדינה, דבר שגרר תגובות קשות וזימון שגריר ישראל לשיחת נזיפה באיטליה.

בעקבות התיעוד, שר החוץ גדעון סער האשים את בן גביר בפגיעה ישירה באינטרסים הלאומיים ואמר לו, "גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה". גם שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, תקף את המעשה וטען כי בן גביר בגד בכבוד האומה שלו בעיצומו של זעם אוניברסלי. מנגד, בן גביר הגיב למתקפות וטען כי מי שמגיע לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף, וכי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות.

בטורו המשיך ד"ר בכרך ותקף את מנהיגי אירופה, אותם הגדיר כתומכי טרור ואנטישמים שאת תגובתם הצפויה אסור היה להכיל בשום אופן. הוא טען כי על דוברי משרד החוץ היה לפנות בלשון קשה ובוטה למבקרים ולהבהיר כי על הספינות לא הייתה כל עזרה הומניטרית. בכרך הדגיש כי מטרתו הבלעדית של המשט הייתה פגיעה בריבונות המדינה משיקולים אנטישמיים טהורים.

בסיום הטור קרא ד"ר בכרך לממשלות האירופיות שאינן מוקיעות את ארגוני הטרור ואינן מגנות את שנאת היהודים פשוט לסתום את הפה. הוא חתם את דבריו בגינוי חריף למשתתפי המשט ותומכיהם, והצהיר כי הגיעה העת של עם ישראל לזקוף קומה מול אויביו.