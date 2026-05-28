היועמ"שית הורתה להגיש כתב אישום חמור נגד יונתן אוריך בפרשת "הבילד" בגין שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן השמדת ראיה.

הוא יצורף כנאשם לצד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. כמו כן התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל אינהורן, שמסרב לחזור לישראל.

עורכי דינו של אוריך, עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו בתגובה: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות, ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד.

כבוד השופט, הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראיה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה. במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק 'הטרדת העד' - שבו התברר שהעד לא הוטרד - גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו - עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו", נמסר מטעם פרקליטיו של אוריך.