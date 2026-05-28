ארגון "חוננו" חושף כי אחד משני הנוסעים הערבים שהיו מעורבים לפני שלושה חודשים באירוע דריסה שבו נפצעו שני יהודים סמוך ליישוב עטרת בבנימין, הוא מחבל משוחרר.

החשיפה מגיעה על רקע ביקורת חריפה שמטיח הארגון במערכת הביטחון, לאחר שצה"ל ושב"כ סירבו להגדיר ולחקור את האירוע כפיגוע דריסה לאומני, והתיק הועבר לטיפול יחידת התנועה של המשטרה ככל תאונת דרכים רגילה.

האירוע התרחש במהלך חודש הרמדאן, כאשר בני זוג יהודים רכבו על טרקטורון בשול הכביש. על פי גרסת הנפגעים, רכב ערבי שהגיע מולם הבחין בהם, האיץ, סטה בחדות מנתיבו, חצה את נתיב הנסיעה הנגדי ופגע בהם בעוצמה רבה בשול הדרך. כתוצאה מעוצמת ההתנגשות, עפה צעירה שהייתה על הטרקטורון למרחק של שבעה מטרים לתוך ואדי סמוך ונפצעה באורח קשה. למרות עדויות אלו, החשודים ברכב הדורס לא נעצרו, ושוטרי התנועה גבו מהם גרסה בלבד ללא חקירה תחת מעצר.

בעקבות חשיפת זהותו של אחד הנוסעים כמחבל משוחרר, שיגר עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו מכתב דחוף לאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ולמפקד מחוז ש"י במשטרה, בדרישה לעצור את השניים באופן מיידי ולהעביר את התיק לחקירת שב"כ.

במכתבו הדגיש בלייכר כי המשך אי-מעצרם של החשודים מהווה סכנה מיידית לביטחון אזרחי ישראל וכוחות הביטחון באזור.

הוא תקף בחריפות את התנהלות רשויות החוק. "הימנעות הצבא והשב"כ מלחקור את המחבלים מהווה מחדל וסכנה ביטחונית חמורה. נראה שלקחי 7 באוקטובר לא נלמדו כלל והמערכת מעדיפה להשתיק פיגועים גם במחיר של שחרור מחבלים לחופשי".