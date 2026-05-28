שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיגר פנייה דחופה לראשי המגזר העסקי ודרש מהם לפעול באופן מיידי לעדכון מחירי המוצרים והשירותים לצרכן. הדרישה מגיעה על רקע התחזקות השקל מול הדולר ומטבעות נוספים, שלדבריו אינה באה לידי ביטוי במחירים לציבור.

במכתבו תיאר סמוטריץ' נתונים שלפיהם השקל התחזק ביותר מ-24% מאז נובמבר 2024, בכמעט 20% בשנה האחרונה ובכ-11% מתחילת שנת 2026. לדבריו, בעוד שבעבר היחלשות השקל הובילה לעליות מחירים כמעט מיידיות, כעת הוזלת עלויות הייבוא אינה מגולגלת לצרכן.

שר האוצר כתב, "באופן שאינו מתקבל על הדעת, הציבור הישראלי לא נהנה באופן מספק והגון מהוזלה זו. בעוד שעלויות הייבוא של העסקים ירדו באופן חד, המחירים לצרכן נותרו ברמתם הגבוהה או ירדו באופן מינורי מאוד".

עוד הוסיף סמוטריץ', "פער זה מתורגם לגידול ברווחיות על גבו של האזרח, ללא כל הצדקה כלכלית". הוא הדגיש כי הוא מצפה מהמגזר העסקי לגלות אחריות כלפי האזרחים ולהביא להפחתת מחירים בפועל.

במכתבו ציין שר האוצר, "לא יייתכן שתפנו לממשלה בדרישה לחבילות סיוע בעתות משבר, אך כשישנה רווחה כלכלית בשווקים, תמנעו אותה מאזרחי ישראל". לדבריו, "האחריות עליה אתם מצהירים חייבת לבוא לידי ביטוי במחיר על המדף".

המכתב הופנה ליו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי, נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרוצקי, נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן ונשיא להב רועי כהן. סמוטריץ' דרש מהם לכנס עוד היום את היבואנים והעסקים באיגודיהם ולהביא להורדת מחירים באופן מיידי.