דבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ בנוגע לתוכנית "הגירה מרצון" של תושבי רצועת עזה מעוררים זעם במצרים. אמש כתב כ"ץ ברשת X, "התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית בעזה, וכך יהיה, וגם תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם - הכל בעיתוי ובאופן הנכון".

בראיון לעיתון "א-שרק אל-אווסט" אמר חבר המועצה המצרית לענייני חוץ, רח'א אחמד חסן, כי ההצהרות הישראליות האחרונות עולות בקנה אחד עם תוכנית של ארה"ב וישראל שמטרתה העברת הפלסטינים משטח רצועת עזה. לדבריו, העובדה שלא הושגה התקדמות בנקודות מפתח מעודדת את ישראל לקדם את התוכנית.

חסן טען כי בין הנושאים שלא הושלמו נמצאים שיקום רצועת עזה, הקמת כוח הפרדה בין ישראל לארגונים הפלסטיניים והכנסת ועדת הטכנוקרטים שאמורה לנהל את ענייני הרצועה. הוא הדגיש כי העמדה המצרית "קבועה ולא תשתנה", וקרא להשלמת השלב הראשון של הסכם הפסקת האש ולהתחלת יישום השלב השני.

מנכ"ל "המועצה המצרית לענייני חוץ", עזת סעד, אמר כי מצרים רואה בתוכנית הישראלית "סכנה קיימת ומתמשכת" כל עוד אין מהלכים רציניים ליישום תוכנית השלום. לדבריו, המשך חוסר היציבות ואי-תחילת שיקום רצועת עזה מחזקים את החשש המצרי מפני קידום התוכנית.

בשיחה עם העיתון אמר סעד כי מצרים רואה בתוכנית העברת האוכלוסייה "קו אדום", ופועלת במישור המדיני כדי לסכל אותה. הוא ציין כי קהיר מתנגדת לכל ניסיון להעברת האוכלוסייה המקומית מחוץ לרצועת עזה.