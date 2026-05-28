הדיווחים על פגישה בין יו"ר ישר, גדי איזנקוט, לבין יו"ר דגל התורה, משה גפני, ממשיכים לעורר סערה בגוש האופוזיציה.

השר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, חבר מפלגתו של איזנקוט, התייחס הבוקר (חמישי) לביקורת כלפי איזנקוט בראיון ל-103FM.

"עכשיו זו תקופת בחירות וכנראה אביגדור ליברמן מנסה לרכוב על איזה סנטימנט פופוליסטי לצערי, אבל אנחנו מאוד מאוד נחושים לגייס חרדים", אמר כהנא. הוא הוסיף כי "כשגדי היה הרמטכ"ל, הכי הרבה חרדים התגייסו".

כהנא הצהיר כי מפלגתו תפעל למצב שבו כמעט כל החרדים יתגייסו. "גיוס ושירות לכולם, פרט לקמצוץ שיזכה בפטור שהמדינה תעניק לו - עד שלושה אחוזים מכלל מחזור הגיוס, כולל לומדי תורה מהציונות הדתית".

כאשר נשאל האם איזנקוט יחבור לנפתלי בנט ויאיר לפיד, סירב כהנא להתחייב ואמר, "לכל הגוש יש מטרה אחת - להחליף את הממשלה הרעה הזו. אם נבין מתישהו שהדרך הנכונה והבטוחה להחליף את נתניהו היא חבירה כזו או אחרת, אני מניח שזה מה שנעשה. כרגע לא נראה שאחד ועוד אחד שווה יותר משניים".

בהמשך הראיון הגדיר כהנא את חוק המעונות שהתקבל אתמול בקריאה טרומית בכנסת כ"ביזיון" והסביר, "זה חוק שמתעדף משתמטים על פני מילואימניקים. יוצא מצב שבו תמיד משפחה חרדית תהיה בתור לפני משפחה של מילואימניקים".