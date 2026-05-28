מועצת גוש עציון פרסמה הודעה חריגה לתושבים בעקבות תחקיר "זמן אמת" שעסק בפגיעות מין טקסיות באזור. בהודעה קראה המועצה לנפגעים ולנפגעות לפנות לקבלת סיוע.

"המעשים המתוארים, המיוחסים בין היתר לאנשים מגוש עציון, הם ביטוי לרוע צרוף ולעיוות מוסרי שאין לו מקום בחברה אנושית, ובוודאי לא בקהילה שלנו", נכתב בהודעה. "אנו מבקשים לומר בצורה הברורה ביותר - אנו מוקיעים מעשי פגיעה ואת עושיהם. פגיעה מינית, ובוודאי כזו המתוארת כשיטתית וטקסית, היא פשע נתעב שפוצע לא רק את הקורבנות, אלא את המרקם הקהילתי כולו".

במועצה אף פרסמו שורת מספרי טלפון לגורמי רווחה, פסיכולוגים וקווי סיוע, וקראו לכל מי שנפגע או מבקש עזרה לפנות לקבלת תמיכה.

תחקיר "זמן אמת" של העיתונאית רוני זינגר ששודר השבוע חשף לראשונה עדויות של חמש נשים שונות, שרובן לא הכירו זו את זו אך תיארו דפוסים דומים של פגיעות מיניות טקסיות מרובות משתתפים באותם אזורים בגוש עציון. בפרק הוצגו גם הקלטות, עימות מצולם ועדויות של אנשי מקצוע שליוו את המתלוננות לאורך השנים.