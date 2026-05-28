גורמים בימין מזהירים מפני מה שהם מכנים כ"ניסוי כלים" ותוכנית סדורה של פעילי שמאל, שמטרתה להשתיק את פעילותם של נבחרי ציבור מהמחנה הלאומי ברשתות החברתיות לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

על פי חשיפת ערוץ 7, מי שעומד כעת "על הכוונת" של המהלך הוא השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כאשר השיטה מתבססת על הגשת צבר עתירות תכופות לוועדת הבחירות המרכזית, בראשותו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג.

עו"ד שחר בן מאיר, המזוהה עם פעילי השמאל, לצד עותרים סדרתיים נוספים, מובילים את האסטרטגיה מתוך הבנה כי כוחו המרכזי של הימין אינו נשען על ערוצי התקשורת המרכזיים אלא על הרשתות החברתיות. הגורמים טוענים כי העתירות זוכות לאחרונה ל"אוזן קשבת" מצד השופט סולברג, שמקבל החלטות תקדימיות ומטיל הוצאות כספיות משמעויות, אשר "הופכות יחד לכלי של סתימת פיות פוליטית".

כך למשל, באמצע חודש מרץ 2026, בעיצומה של מלחמת "שאגת הארי" ושבועות בודדים לפני העברתו של חוק עונש מוות למחבלים, פרסם בן גביר סרטון מתוך סירה שבו נשאל על ידי עוזרתו לגבי איומי חמאס נגדו ונגד החוק שהוא מקדם. השר השיב בסרטון כי "הם יכולים לקפוץ לי. אנחנו ניישם את חוק עונש מוות למחבלים. בין אם בתלייה, בין אם בירייה, את יודעת מה - בין אם בטביעה, נטביע אותם".

השופט סולברג הגדיר את הסרטון בהחלטה תקדימית כתעמולת בחירות אסורה, הורה להסיר אותו מכל הפלטפורמות, ואף פסק הוצאות בסך 9,000 שקלים - כאשר בהחלטות הבאות שילש השופט את גובה הקנסות שהוטלו על השר.

במקרה נוסף שהובא לפתחה של הוועדה, נפסל סרטון שבו תועד השר בן גביר במהלך סיור בתאי כליאתם של מחבלי הנוחבה, כשהוא מלווה בהרצל חג'אג', אביה של סגן שיר חג'אג' ז"ל ומראשי פורום "בוחרים בחיים". חג'אג' נראה אומר לשר בסרטון: "אתה מציל חיים וכל אדם שמציל אדם אחד מישראל - הציל עולם ומלואו, ואתה מציל פה מאות ואלפים". גם במקרה זה קבע השופט סולברג כי מדובר בתעמולת בחירות לא חוקית והורה על הסרתו המיידית של התיעוד.

בימין מביעים דאגה עמוקה מהמגמה הברורה, ומאשימים כי פעילי השמאל למדו לנצל את המערכת המשפטית ככלי על לוח השחמט הפוליטי במטרה להנדס את תוצאות הבחירות. לדברי גורמים בימין, "השופט סולברג, ייתכן שבאופן בלתי מודע, הופך בפסיקותיו האחרונות לכלי שרת בידי השמאל במאבקו הממוקד נגד הקמתה של ממשלת הימין הבאה".