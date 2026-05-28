אביו של עילאי יהונתן בן שבת ז"ל, ילד בן שלוש מאור עקיבא שנהרג אתמול (רביעי) בתאונת דרכים, נפרד ממנו בדמעות וסיפר על הכאב הקשה שמלווה את המשפחה. האב, אור, הודה לציבור על התמיכה שקיבלו מאז האסון.

"בלתי נתפס כל הכאב והצער, אנחנו שבורים לגמרי. עם זאת, אני רוצה להגיד תודה לכל עם ישראל שחיזק אותנו בכל מקום אפשרי ואני מרגיש שכל עם ישראל משתתפים בצערי", אמר האב.

בהמשך תיאר את בנו ואמר, "לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי אֱלֹהִים וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי', ילד של אור, קטן בשנים וגדול בנשמה. ילד שהברית שלו יצאה בחג הסוכות בתוך הסוכה בבית הכנסת. הוא היה עם כיפה, ציצית ופאות יפות, ילד צדיק שזכה לגדול לאמונה".

האב הוסיף, "חשוב מאוד לציין שאני לא כועס על אף אחד ולא מאשים אף אחד. זאת גזרה משמיים, הנשמה שלו תישאר איתנו לעד. עילאי יהונתן ז"ל, נשמתך תישאר בליבנו לעד".

מחקירת הטרגדיה עולה כי הילד עמד סמוך לאימו ברחוב ליד ביתו, כאשר רכב שנכנס לרחוב פגע בו. הוא פונה לבית החולים הלל יפה תוך ביצוע פעולות החייאה, והרופאים נאבקו על חייו עד שנאלצו לקבוע את מותו.