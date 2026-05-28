ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הבוקר (חמישי) בחטיבת החשמונאים החרדית והתקבל על ידי הלוחמים והמפקדים במחיאות כפיים סוערות ובשירת "כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו".

אל נתניהו התלווה בביקור יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט. השניים השתתפו בסיום מסכת 'קידושין' שערכה החטיבה.

ראש הממשלה שוחח עם החיילים וסיפר להם כי הוא מקווה שבעתיד יהיה רמטכ"ל חרדי שיצמח משורות החטיבה. "אני מתכוון להיות בטקס המינוי שלו - גם אם לא אני אשים את הדרגות".

נתניהו וביסמוט בביקור בחטיבת החשמונאים צילום: דוברות ח"כ ביסמוט

נתניהו הוסיף "אני מכבד את עולם התורה כיוון שדורות של אבותיי ושל אבותיכם קיימו את מורשת ישראל בלימוד תורה. אבל מי שלא לומד תורה - חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות האלה. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה - העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורח חיים דתי חרדי ולשרת, לאחוז בחרב דוד ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל.

ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים. אני מאוד מתרגש מזה שהייתי פה לפני שהלכתם לקורס קצינים, והיום אני פוגש בוגרים. דבר מדהים. אתם הנחשונים, ובאים אחריכם. אני רואה את זה. אני רואה את העלייה הגדולה בהתגייסות וברצון הזה להגן על מדינת ישראל. אנחנו בעיצומה של מלחמה, עדיין בשבע חזיתות. כמובן שיש לנו הישגים כבירים. עוד לא סיימנו, אבל ההישגים האלה באים קודם כל מהאמונה, מהרוח, גם מהכוח, גם מהכלים, גם מהטכנולוגיה, וגם כלי הנשק, אבל בסוף או בתחילת הדבר הזה בא מרוח החשמונאים. אתם חשמונאים", הוסיף.

ח"כ ביסמוט אמר "אני מתרגש מאוד להיות כאן. אנחנו נמצאים במקום שמתרחשת בו מהפכה אמיתית, אנחנו רואים דבר מדהים ומרגש. שני הערכים הכי גדולים שלנו זה התורה שהביאה אותנו וצה"ל ששומר עלינו. בבסיס הזה שני הדברים מתחברים יחד, תורה עם מדים. אני רוצה להודות לך רה"מ נתניהו, זה קורה במשמרת שלך. את המהפכה הזאת אי אפשר לעצור".