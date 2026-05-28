טלטלה עזה פוקדת את ענף ההייטק הישראלי עם שני גלי פיטורים רחבים בחברות וויקס וראפיד. חברת הטכנולוגיה וויקס כינסה את עובדיה לשיחת זום דחופה שבה עודכנו על פיטורים המוניים, בהמשך למייל ששלח המייסד והמנכ"ל אבישי אברהמי לעובדים.

בציוץ שפרסם ברשת החברתית איקס אישר אברהמי את המהלך וכתב, "אנחנו מצמצמים את צוות Wix בכ-20%. זו אחת ההחלטות הקשות ביותר שנאלצתי לקבל, אבל אני בטוח שזו ההחלטה הנכונה". לדבריו, ההחלטה נובעת מהתחזקות השקל מול הדולר ומהשפעת הבינה המלאכותית על מבנה החברות בענף.

אברהמי הסביר כי רוב הוצאות החברה הן בשקלים בעוד שהכנסותיה בדולרים, מצב שמייצר לדבריו לחץ כלכלי כבד. עוד ציין כי וויקס מבקשת להפוך לחברה "רזה ושטוחה" יותר ולעבור לשיטות עבודה מבוססות AI, ואמר, "אנחנו עדים לשינוי המשמעותי ביותר באופן שבו חברות נבנות מאז המצאת שפות התכנות המודרניות בשנות ה-70".

המהלך מגיע למרות ניסיונות החברה להוביל בתחום הבינה המלאכותית, ובהם רכישת הסטארט-אפ הישראלי Base44 לפני כשנה תמורת 80 מיליון דולר. החברה פיתחה כלי AI לבניית אתרים באמצעות הוראות טקסטואליות פשוטות.

בדוחות הכספיים האחרונים של וויקס לרבעון הראשון של 2026 הציגה החברה צמיחה של 14% בהכנסות לכ-541 מיליון דולר, אך ההשקעות הכבדות במוצרי AI הובילו להפסד נקי ולתוצאות שאכזבו את האנליסטים. בעקבות זאת ירדה מניית החברה בכ-5%, חודשים ספורים לאחר שבוטלה לחלוטין האפשרות לעבודה מהבית.

במקביל, גם סטארט-אפ הפינטק ראפיד פתח בגל פיטורים נרחב, לאחר ירידת שווי חדה מהשיא שאליו הגיע בשנת 2022. החברה, שהוערכה אז בכ-15 מיליארד דולר ונחשבה לסטארט-אפ היקר בישראל, מגייסת כעת לפי שווי של כ-3.5 מיליארד דולר בלבד.

סבב הפיטורים הנוכחי בראפיד מצטרף לקיצוצים קודמים שביצעה החברה בשנים 2022 ו-2024, אז הועברו תפקידים למזרח אירופה ולדרום אמריקה. המהלך מתבצע ימים ספורים לאחר שפורסם כי מנכ"ל ומייסד ראפיד אריק שטילמן רכש 50% מחברת פדנקו ספורט של משפחת פדרמן, המחזיקה בנתח ממועדון הכדורסל מכבי תל אביב, וצפוי לשמש כדירקטור בקבוצה.