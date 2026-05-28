1. 'הקוזאק הנגזל' הוא ביטוי פולקלוריסטי מהווי העיירות בימי הביניים, בעת שיושביהן נפלו קרבן למעשי רצח ושוד של הקוזאקים (ההיידמקים) שפשטו על יהודי מזרח אירופה וחוללו בהן פוגרומים כואבים.

על בימת תיאטרון האבסורד הישראלי, מעלים אחינו החרדים את מחזה העיוועים ששמו 'הקוזאק הנגזל': לאחר שהחרדים, בהנהגת העסקונה, החליטו לרמוס ברגל גסה את תורת משה ולדחות גם את נזיפתה של דבורה על סירוב משתמטים מן המלחמה לבוא "לְעֶזְרַת ה' בַּגִּבּוֹרִים", כדי להשתתף בהצלת עם ישראל: "אוֹרוּ מֵרוֹז אָמַר מַלְאַךְ ה' אֹרוּ אָרוֹר יֹשְׁבֶיהָ כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת ה', לְעֶזְרַת ה' בַּגִּבּוֹרִים".

2. בהשתמטותם האנטי הלכתית הפכו עצמם מניפי סיסמת הסרבנות 'נמות ולא נתגייס' לעוברי עבירה, רומסי מצוותו של מי שאמר והיה העולם:" לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ אֲנִי ה'".

לפיכך החליטה מדינת ישראל, שהסכימה לצ'פר את המילואימניקים הנלחמים זה מאות ימים על עצם קיומה מול הצר הצורר - תוך סיכון חייהם ואובדן ימי עבודה וימי לימוד מקצועיים, ותוך ערעור מצבם הכלכלי ופגיעה חמורה במרקם המשפחתי שלהם - באמצעות זכאות להשתתף בפרוייקט שמכיל בתוכו הנחה מובנית של כ-100 שקל למשתתפים - לשלול מן המשתמטים מכניסה אל מתחת לאלונקה ולמסתלקים מחובתם ההלכתית: "בְּמִלְחֶמֶת מִצְוָה, הַכֹּל יוֹצְאִין,אֲפִלּוּ חָתָן מֵחֶדְרוֹ וְכַלָּה מֵחֻפָּתָהּ" את מתנת החינם הזו.

התגובות בקרב קהילות החרדים, היו ברוח הפסוק: "וְהָיְתָה צְעָקָה גְדֹלָה בְּכׇל אֶרֶץ מִצְרָיִם אֲשֶׁר כָּמֹהוּ לֹא נִהְיָתָה וְכָמֹהוּ לֹא תֹסִף". גם לנו מגיע, טען בשמם של המשתמטים עיתונם 'יתד נאמן', שיצא בכותרת ענק בעמודו הראשון: "לומדי התורה יודרו כבר מההגרלה הקרובה ל'דירה בהנחה'". כך נשללה הזכות להרוויח כ-100 שקל מכספי משלם המסים מן הסרבנים למיניהם. גם להם מגיע, זעק בשמם ה'יתד' והזכיר לנו את זעקת ה'אכלו לי, שתו לי' של הקוזאק הנגזל, והוביל אותנו לבדוק בקפידה מהי ההגדרה המילונאית של ביטוי ציורי זה. וכך מגדיר פרופ' יעקב שוויקה במילונו הפופולרי 'רב-מלים, השלם' את המונח ה'קוזאק הנגזל: "כינוי לאדם המתלונן ברוב חוצפה שניצלו אותו או פגעו בו, בעוד שההיפך הוא הנכון: הוא הנצלן והפוגע".

3. הפובליצט ג'קי לוי ביאר בפני שותפי דף הפייסבוק שלו: "הקוזאק הנגזל הוא ככל הנראה הטריק העתיק ביותר בעולם. עבריין אלים ואכזרי מבין שמשהו השתבש בתוכנית שלו - השוד נחשף, הקורבן התגלה כמישהו שמסוגל להשיב מלחמה - ובאותו רגע הוא עובר למצג מרשים של אומללות. מיתמם. מיילל עד לב השמיים. מגלגל עיניים, פושט זרועות ומתקרבן לעילא ולעילא. כל מי שאי פעם גידל ילדים בביתו, יודע שהמהלך הזה טבוע במין האנושי. ילדים בגילאים מסוימים עושים 'קוזאק נגזל' באופן טבעי ויומיומי, רגע אחרי שהם העיפו כאפה לאחות הקטנה. שם זה גם נסלח וגם די חמוד, כי ההורים קולטים די מהר במה מדובר. אבל כשהאנשים גדלים וחומרת הפשעים מתעצמת, מהופךהלך הק'וזאק הנגזל' ה לאמנות של מטמורפוזה והעמדת פנים, שמצליחה לא פעם לתעתע".

4. הצגת תעתועי עיניים כזו הציג השבוע עורך ה'יתד' יצחק רוט. "החלטת רשות מקרקעי ישראל בהוראת היועמ"שית ועושי דברה בבג"ץ, להדיר לומדי תורה מהגרלת 'דירה בהנחה', היא החלטה תקדימית, אולי לראשונה בתולדות מדינת ישראל שב'מגילת העצמאות' שלה נכתב בשחור על גבי קלף כי היא מבטיחה 'שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין', החליטה באופן רשמי ובמוצהר להפוך לדיקטורה טוטליטרית המדרגת את זכויות אזרחיה לפי שיוכם החברתי".

5. וכדי להוציא מלבם של חלק מהמשתמטים את רעיון הגיוס ליחידה החרדית למהדרין החשמונאים בז העורך רוט לחטיבה החרדית תחת הכותרת:"מ'חשמונאים' ל'מתייונים'". הוא משלח חיצי בוזל מורעלים לעבר הלוחמים הסרוגים שלוחמים עם 'החשמונאים' ומכנה אותם בבוז וביוהרה אופייניים: "נאמני הדת הלאומית שאצלם השירות הצבאי הוא 'ערך מקודש'". כך גם בז ה'יתד' למורשת התנא רבי עקיבא, שהוקיר את הלוחמים להגנת ישראל והפך עצמו לנושא כליו של הלוחם הגדול בר כוכבא.