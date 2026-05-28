מפלגת הליכוד סוערת בתקופה האחרונה בעקבות דרישת ראש המפלגה, בנימין נתניהו, לעשרה שריונים בפריימריז.

בעקבות הדרישה, מחפשים בליכוד שמות איכותיים לרשימה, והבוקר (חמישי) התפרסם בוואלה כי במפלגה שוקלים בימים אלה אפשרות לשריין מקום ברשימה לכנסת עבור הכדורגלן מנשה זלקה.

הרעיון הובא באחרונה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לבחון את המהלך ואת המשמעויות הציבוריות והפוליטיות שלו.

זלקה, קפטן הפועל חדרה ופרשן בספורט 1, נחשב לאחת הדמויות הבולטות והאהודות בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, לא רק בשל פעילותו על המגרש אלא גם בזכות שירות המילואים המשמעותי שלו ועמדותיו הציבוריות בתקופת המלחמה. לאחר השבעה באוקטובר, התגייס זלקה שוב לשירות המילואים והשתתף בלחימה. לאורך החודשים האחרונים שירת במילואים ובמקביל המשיך לשמש סמל להזדהות לאומית עבור רבים בציבור הישראלי.

בסביבת הליכוד אומרים כי בשלב זה לא התקבלה החלטה סופית בנושא. עם זאת, עצם העלאת שמו של זלקה במסגרת הדיונים על הרכב הרשימה העתידית מעידה על הרצון לרענן את השורות באמצעות דמויות ציבוריות בעלות סיפור אישי ורקע ממלכתי.

זלקה מסר בתגובה לדברים, "אני גאה מאוד בעצם העובדה ששמי עולה בהקשרים של עשייה ציבורית ותרומה למדינת ישראל. לאורך כל חיי פעלתי מתוך אהבה למדינה - כלוחם מילואים, כספורטאי וכאדם שמאמין בחינוך, ערכים ואחדות. אשמח מאוד להמשיך לשרת את המדינה גם בשנים הבאות, בכל דרך שבה אוכל לתרום ולהשפיע".

הוריו של זלקה עלו לארץ מאתיופיה כשהיה בן שנה, והוא התחיל לשחק כדורגל בקבוצת הילדים של הפועל חדרה שם כיכב בכל המסגרות. כשהגיע לגיל 18 התגייס לצה"ל לשירות קרבי בסיירת צנחנים, והפסיק לשחק כדורגל במסגרת קבוצתית באופן כמעט מוחלט למשך כ-3 שנים. בשנת 2019 השיא זלקה משואה בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, ובעבר אף קיבל הצעה לייצג את נבחרת אתיופיה בכדורגל אך הבהיר שייצג רק את ישראל.