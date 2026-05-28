תיעוד | מחבלי חיזבאללה יצאו מאתר שיגור - וחוסלו

צה"ל ניסה לחסל באזור ביירות את עלי אלחיסני, מפקד מערך הטילים של דיוויזיית האימאם חוסיין שמסייעת לחיזבאללה.

בצבא אישרו כי בוצעה מתקפה ממוקדת בביירות אך לפי שעה עדיין לא ברור אם היא הסתיימה בהצלחה.

מוקדם יותר מסר דובר צה"ל כי חיל האוויר חיסל הלילה (חמישי) חוליית מחבלי חיזבאללה, בעת שזו יצאה מאתר שיגור ששימש את הארגון לירי רקטות לעבר אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

החיסול הממוקד בוצע כחלק מגל תקיפות נרחב של צה"ל, שבמהלכו הותקפו לאורך היממה האחרונה יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה במרחב צור, בבקעא ובעומק דרום לבנון.

במסגרת הפעילות המבצעית בבקעא ובדרום לבנון, השמידו מטוסי הקרב כ-10 אתרי שיגור פעילים ששימשו את מחבלי הארגון לביצוע הירי. כמו כן, כוחות חיל האוויר תקפו והשמידו מחנה אימונים מרכזי של חיזבאללה, אשר מוקם במרחב בירתאל שבאזור הבקעא ושימש להכשרת פעילים.

במקביל, במהלך הלילה ריכז צה"ל מאמץ התקפי במרחב העיר צור, שם הותקפו כ-15 תשתיות צבאיות שונות. לפי הודעת דובר צה"ל, תשתיות אלו שימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה באופן שוטף לתיאום ולקבוצות פקודות של מתווי טרור שונים נגד מדינת ישראל.