תחת הכותרת 'מגן ישראל - עקרונות הלכתיים בהחזקת כלי נשק אישי להגנה עצמית', מפרסם בימים אלה מרכז האתיקה של ארגון רבני צוהר חוברת העוסקת, אולי לראשונה בהיסטוריה, בהלכות נשיאת נשק אישי.

בראיון לערוץ 7 מספר על כך הרב ירון מושקוביץ, מנהל מרכז האתיקה וממנסחי החוברת, ובפתח הדברים אנחנו שואלים על בחירת העיתוי להוצאתה לאור של החוברת. הרב מושקוביץ מזכיר כי מאז השבעה באוקטובר עלה מספר מחזיקי הנשק במרחב האזרחי באופן דרמטי, ומשום כך ומבלי לעסוק בשאלת המדיניות של הרחבת מעגל נושאי הנשק, היה ברור שעל עולם ההלכה לתת מענה לשאלות אתיות ומוסריות הכרוכות באחזקת נשק אישי. ההבנה שיש צורך בחוברת שכזו התחדדה בעיקר מאחר ומדובר בסוגיה קריטית לחיי אדם.

על התקדימים ההלכתיים שעמדו בפני מנסחי החוברת, מציין הרב מושקוביץ כי בעוד ההיסטוריה ההלכתית מלאה בהתייחסויות לדיני צבא ונשיאת נשק בשעת מלחמה, הרי שהמציאות של נשק במרחב האזרחי נדונה הרבה פחות, מה שהיווה אתגר מיוחד של איסוף הידע והמקורות ובחינת היכולת לחדש בתחום זה.

הרב מושקוביץ מציין בדבריו כי הדיון התלמודי סביב נשיאת נשק בשבת לא עסק בנשיאת נשק בעת מלחמה או לצורכי צבא אלא בנשיאתו לצרכים אזרחיים. מעבר לכך מעט נכתב על כך, בין השאר משום שלאורך הגלות לא הייתה בידי היהודים היכולת להגן על עצמם.

בחוברת נעשות התאמות רבות של ההלכה למציאות העכשווית, והדברים באים לידי ביטוי גם במחויבות להנחיות החוק, כדוגמת החובה להחזיק את האקדח בתוך כספת, אך גם בהחמרה הלכתית המחייבת אימון רב יותר מאשר זה המחויב על פי החוק. זאת מתוך לימוד מחקרים המלמדים על חשיבות האימון כדי להגיע לתוצאות מדויקות יותר, בעיקר כאשר מדובר בשימוש אזרחי בנשק להגנה עצמית. כל עוד הירי הוא בתחומי האימון בצבא, החטאה משמעותה פספוס במטווח. לעומת זאת בזירה האזרחית פספוס עלול להביא לפגיעה באדם שליד המחבל והתוצאה עלולה להיות קריטית לחיי אדם.

הרב מושקוביץ מספר על מדריכי ירי שתיארו עד כמה האימון המחויב בחוק אינו מביא את המתאמנים נושאי הנשק האישי ליכולות הכרחיות נדרשות כדי להבטיח פגיעה מדויקת. ההמלצה ההלכתית משום כך היא להרבות באימונים. לשאלתנו אם תקוות מנסחי החוברת היא שגם המחוקק יעיין בה ואולי ישנה כמה נהלים מתוך התפיסות המופיעות בחוברת, אומר הרב מושקוביץ כי בסוגיית האימון בהחלט רצוי היה שהמחוקק יאמץ את גישתם של מנסחי החוברת.