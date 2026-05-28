הראשון לציון הרב יצחק יוסף, יצא בחריפות נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ומפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי.

הדברים נאמרו אמש (רביעי) במהלך כנס "כתר של תורה" של קונגרס יהודי בוכרה, על רקע עיכובם של עריקים חרדים שלא התייצבו בלשכות הגיוס ונעצרו בתחנות המשטרה.

הרב יצחק יוסף אמר במהלך האירוע, "לא לפחד מהיועמ"שית ומהמפכ"ל ומכל האנשים שנוסעים בשבת ואוכלים נבלות. אתם שומרי משמרת הקודש".

דבריו של הרב, אשר זכו לתשואות מצד הנוכחים בכנס, מגיעים לאחר שבימים האחרונים חידשה משטרת ישראל את מדיניות מעצרי העריקים החרדים.

בעקבות גל המעצרים האחרון, הביעו המפלגות החרדיות מחאה חריפה על המדיניות החדשה. יו"ר דגל התורה, משה גפני, הורה אמש לכל נציגי מפלגתו ברשויות המקומיות להפסיק לחלוטין את שיתוף הפעולה עם המשטרה, לרבות בנושאי שיטור קהילתי בערים שבהן הם מייצגים את הציבור החרדי.

במקביל להנחייתו של גפני, בשער "יתד נאמן" נכתב על "היערכות להתנתקות מהמשטרה". בתגובה לצעדים אלו, הודיעו במשטרה כי המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, קיים הערכת מצב מיוחדת בסוגיית שיתופי הציבור עם המגזר החרדי.

המפכ"ל הנחה בין היתר לבחון מחדש את סוגיית עיכוב המשתמטים עבור המשטרה הצבאית. בנוסף, הנחה רב-ניצב לוי לבחון את עיכובם של חרדים שהגיעו לתחנות לצורך הגשת תלונה, בנימוק שגם הם זכאים לשירותי משטרה ראויים. משמעות הנחיית המפכ"ל היא בחינת האפשרות שלא לעכב משתמטים מצה"ל העוברים על החוק, במידה שהגיעו לתחנות המשטרה.