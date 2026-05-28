ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, שוחח עם ערוץ 7 בכנס "אסופות" של בני הישיבות הנערך היום (חמישי) בישיבת כרם ביבנה והתייחס להשפעות המלחמה על ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות.

"לפי הרישום ניכר שאנשים רוצים ללמוד תורה במסגרת השילוב של ההסדר. ראו את ההסדרניקים וגם בציבור החרדי הסתכלו בקנאה - כיצד נוצר אדם שלם - עם המון רצון ללמוד תורה, עם דקדוק על קלה כבחמורה לצד שירות משמעותי. הרבה מבני הנוער רוצים להיות כאלה", מסביר הרב פנדל.

כמי שחווה את התופת של השבעה באוקטובר הוא מרגיש שלאחר שהאבל וההלם שקעו - הם הפכו למנוע צמיחה. "זה זיכרון שבו כל הצער והרוע מתחלף מהר מאוד לאנרגיות חיוביות וגבורה. פחות ללכת לכיוון החולשה ויותר לצד ההתקפי. פגשתי חיילים שפועלים בעזה והם מצליחים בכל המרץ. קורה פה משהו עצום".

לדבריו "גם אם הדרג המדיני לא שינה את הקונספציה - הציבור שינה אותה. מה שהיה כבר לא יהיה. אנחנו צריכים להפגין בצפון כדי שלא יקרה מה שקרה אצלנו".

לשאלה לגבי דעתו בנוגע לניסיון לשלב עוד נשים ביחידות לוחמות משיב הר "הציבור יותר חזק ולא מוכן לשירות המשותף. הצעירים מאוד רוצים לשרת בכל מקום אבל הם לא יעשו את זה אם המחנה לא יהיה קדוש. זה מאבק שלהם והצבא יבין שהם פשוט לא שם".