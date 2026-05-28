השר לשעבר ותא"ל במיל' אפי איתם תקף את הטענות שלפיהן המדינה מפקירה את תושבי הצפון, וטען כי מדובר בשיח שגוי מיסודו. בשיחה עם ניסים משעל וענת דוידוב ברדיו 103fm אמר כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה צבאית וכי השימוש במונח "הפקרה" אינו ראוי.

"המילה 'הופקרו' היא מילה מופקרת, הדיבור הזה הוא מופקר", אמר איתם. לדבריו, "מי המפקיר? צה"ל מפקיר? הרמטכ"ל מפקיר? ראש הממשלה מפקיר? מה זה הדיבור הזה? יש מלחמה".

איתם הדגיש כי אינו משמש כדובר הממשלה, אלא "דובר של הזיכרון והאחריות הלאומית". לדבריו, מדינת ישראל נלחמת מיום הקמתה וכעת מטפלת בחיזבאללה בצורה טובה.

לדברי איתם, המצב הביטחוני הנוכחי בגבול הצפון הוא תוצאה ישירה של החלטת ממשלת אהוד ברק לסגת מרצועת הביטחון לפני 26 שנים. "אנחנו מתקנים עכשיו שגיאה אסטרטגית היסטורית בבריחה שלנו מאזור הביטחון ששמרה על תושבי הצפון בצורה יעילה", אמר.

איתם ציין כי ההחלטה התקבלה בשנת 2000 בעקבות לחץ של הצבא ושל ארגון "ארבע אימהות". לדבריו, מרבית ממשלות ישראל בשלושים השנים האחרונות ניהלו לחימה מול חיזבאללה, והמציאות הנוכחית מחייבת בנייה מחודשת של מרחב ביטחון בצפון.

בהתייחסו לאיום רחפני הנפץ אמר כי מדובר בבעיה טקטית קשה, אך כזו שתיפתר בהמשך כפי שנפתרו בעבר איומים אחרים. "מאז שנת 2000, הייתה מלחמת לבנון השנייה ועכשיו השלישית, ואני מקווה מאוד שאנחנו בונים מרחב ביטחון שיגן על תושבי הצפון. זה לוקח זמן, זה כואב וקשה, אבל זה הכרחי, ככה מדינה נלחמת", אמר.