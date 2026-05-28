אבנים שנלקחו מהיישובים המתחדשים בצפון השומרון ובבנימין - שא-נור ומעוז צור - עמדו היום (חמישי) במרכזו של אירוע דגל בינלאומי בירושלים.

האבנים, שהועלו לבמה במהלך כנס "ארוחת התפילה הירושלמית" השנתי, הוצגו בפני מאות מנהיגים פוליטיים, אנשי דת ומשפיענים מרחבי העולם כסמל נחרץ לביסוסה של ההתיישבות ביהודה ושומרון מול הלחצים הבינלאומיים.

אחת האבנים הובאה משא-נור, יישוב בצפון השומרון שפונה במהלך תוכנית ההתנתקות והפך לאחרונה לסמל של שיבה והתחדשות, 21 שנה לאחר הגירוש. האבן השנייה הובאה ממעוז צור שבבנימין, אתר המזוהה עם קרבות המכבים הקדומים ובו הוקם לאחרונה יישוב יהודי חדש.

במהלך נאומו וכשהוא מציג לנוכחים את האבן ממעוז צור, אמר ​ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ: ​"אני מחזיק כאן אבן ממעוז צור', המקום שבו נלחמו המכבים על החירות של עם ישראל לפני אלפי שנים, והמקום שבו הקמנו לאחרונה יישוב יהודי חדש בארץ התנ"ך. האבן הזאת היא המסר שלנו לעולם כולו: אפשר להילחם בעם ישראל, אפשר לנסות לעכב אותנו, אבל אי אפשר לנתק את עם ישראל מארץ ישראל. אנחנו לא רק קוראים את התנ"ך, אנחנו חושפים אותו מתוך האדמה ובונים אותו מחדש".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הוסיף יש לנו משימה היסטורית. להביא את הריבונות על יהודה ושומרון, ארץ התנ"ך. אנחנו מתפללים למען המשימה הזו. אנחנו מתפללים לריבונות. אנחנו פועלים יחד למען הריבונות. וביחד, אנחנו נשיג את הריבונות הזו. משום שריבונות ביהודה ושומרון משמעותה הכרה באלוהים. היא הכרה בצדק של אלוהים, שעם ישראל יחזור למקומו. בדיוק כפי שניבאו ירמיהו ועמוס, ואנחנו נביא את הריבונות הזו".

בסיומו של המעמד המרגש, הוענקו האבנים ההיסטוריות באופן רשמי ליוזמת האירוע, חברת הקונגרס לשעבר מישל בקמן, ולד"ר מייק אוונס, כהוקרה על פועלם הממושך למען מדינת ישראל.

מארגני הכנס חתמו את המפגש בקריאה לאחדות מול ציר הרשע העולמי, והזמינו את מאות המשתתפים להמשיך ולחזות בחיבור לאדמה במסגרת סיור מיוחד שייערך מחר בשילה הקדומה, שם יתרשמו מקרוב מהתגליות הארכיאולוגיות ומפריחת היישובים".