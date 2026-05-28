חברת מטא הודיעה על השקת מנויי פרימיום עבור אפליקציות הדגל שלה - ווטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק.

במקביל לכך, החברה מתחילה בבדיקה של תוכנית מנויים ייעודית לעסקים, ליוצרים ולמשתמשי בינה מלאכותית (AI), כך דיווח אתר הטכנולוגיה TechCrunch, לאחר שמוקדם יותר השנה אישרה מטא כי היא בוחנת תוכניות למנויי פרימיום באפליקציות הללו.

משתמשים שיבחרו להצטרף לשירותי הפרימיום ישלמו 3.99 דולרים לחודש עבור "אינסטגרם פלוס", 3.99 דולרים לחודש עבור "פייסבוק פלוס", או 2.99 דולרים לחודש עבור "ווטסאפ פלוס". מנויים אלו יקבלו גישה לתכונות נוספות במערכות השונות, כגון אפשרויות להתאמה אישית של הפרופיל, נתונים מגוונים על הסטוריז וקבלת תגובות-על.

במסגרת חבילת "אינסטגרם פלוס", יוכלו המשתמשים להאריך את זמינות הסטורי ב-24 שעות נוספות ולצפות בתצוגה מקדימה של סטורי של משתמש אחר מבלי להופיע ברשימת הצופים.

חבילת "פייסבוק פלוס" תאפשר להאריך את זמינות הסטוריז למשך 48 שעות במקום 24 שעות בלבד. בשירות "ווטסאפ פלוס" יוכלו המנויים ליהנות מתכונות מתקדמות, ובהן האפשרות לנעיצה של 20 צ'טים נוספים במערכת.

במקביל להשקות אלו, מטא תתחיל לבחון תוכניות ליוצרים ולעסקים ותוכניות המתמקדות בבינה מלאכותית לכלל המשתמשים, אשר ימותגו תחת השם "Meta One". תחת מותג זה יפעלו כל מנויי הפרימיום של החברה, ובהם מסלול "Meta One Plus" במחיר של 7.99 דולרים לחודש ומסלול "Meta One Premium" במחיר של 19.99 דולר לחודש. מסלולים אלו יאפשרו למנויים, בין השאר, ליצור כמות גדולה יותר של תמונות וסרטונים באמצעות כלי ה-Meta AI.

החברה תבחן לראשונה את התוכניות החדשות המתמקדות בבינה מלאכותית החל מהחודש הבא. הבדיקות הראשוניות של מסלולים אלו עתידות להתבצע במדינות סינגפור, גואטמלה ובוליביה.