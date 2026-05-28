סגן אלוף אביאל ג׳רבי על הפעילות דובר צה"ל

כוחות המנהל האזרחי, לצד יחידת הפיקוח ובאבטחת כוחות צה"ל מחטיבת יהודה, פעלו לאכיפת שני מתחמים פלסטיניים פיראטיים שפעלו במרחב העיר חברון ושימשו לשריפת פסולת אלקטרונית והביאו לזיהום סביבתי חמור ביותר באזור.

הפעילות, שהתקיימה בהובלת מפקדת התיאום והקישור הצבאית יהודה, יצאה לפועל בעקבות מידע שהתקבל אודות שריפת הפסולת בשני המתחמים, אשר השתרעו על פני שמונה דונם בלב העיר חברון.

השריפות במרחב הביאו לזיהום אוויר חמור ביישובים שקף, אליאב, בני דקלים, נחושה, גבעות עדן, אמציה, כרמי קטיף, עותניאל, נגוהות ואדורה.

פעילות האכיפה שבוצעה הינה חלק ממכלול הכלים המופעלים בידי צוות המשימה המשולב הפועל במנהל האזרחי. מדובר בצוות שפועל באופן שוטף במטרה להביא למיגור מלא של תופעת שריפות הפסולת וזיהום האוויר ביהודה ושומרון.

ראש מפקדת התיאום והקישור הצבאית יהודה, סגן אלוף אביאל ג'רבי, התייחס לפעילות המבצעית, "כחלק מריכוז המאמץ של המנהל האזרחי נגד תופעת שריפות הפסולת וזיהום האוויר, קיימנו פעולות אכיפה נגד שני מתחמי שריפת פסולת פיראטיים שפעלו במרחב העיר חברון".

ג'רבי הוסיף כי "הפעולות שבוצעו במתחמים הפיראטיים הביאו לסיכון בריאותי חמור לכלל תושבי האזור. נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו, ביד קשה ובאפס סובלנות, נגד כל גורם שיביא לזיהום הסביבה".