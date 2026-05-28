מסמך צבאי רשמי חושף לראשונה את עקרונות התכנון, הנחות היסוד והנתונים המספריים מאחורי פעילות פיקוד העורף במהלך מבצע "שאגת הארי".

מהמסמכים עולה תפנית אסטרטגית עמוקה, שהעבירה את הפיקוד מתפיסת התגוננות מסורתית לניהול "חזית עורפית פעילה", מתוך הבנה ברורה כי הזירה האזרחית ותשתיות לאומיות חיוניות מהוות כעת יעד מרכזי של האויב.

התפיסה האסטרטגית המעודכנת מבוססת על העיקרון לפיו "איראן זה כאן" - המערכה מול טהרן משפיעה באופן ישיר על העורף הישראלי ואינה מתנהלת עוד רק בזירה הרחוקה.

תכנון המבצע התבסס על חמש הנחות יסוד מרכזיות, ובראשן היערכות לאיום מתמשך ממספר זירות במקביל (איראן, לבנון ותימן), ניהול עומסים מבצעיים רחבים, ושמירה על חשאיות מבצעית גבוהה - גם במחיר של צמצום ההכנות הגלויות במרחב האזרחי.

בפיקוד העורף מדגישים: "אנחנו ערים לתמונת המצב ונמצאים במוכנות מלאה בכלל הגזרות, מתוך הבנה שהעורף נדרש להסתגל במהירות למציאות משתנה".

המעבר ממבצע "עם לביא" למבצע "שאגת הארי" התאפיין בחיזוק שיתוף הפעולה הרב-זרועי והבין-ארגוני עם גורמי צה"ל וארגוני החירום. המערכות המבצעיות הותאמו לתרחיש רב-זירתי, תוך הסדרת צירי זרימת המידע מהדרג הטקטי ועד למטכ"ל לצורך קבלת החלטות בזמן אמת, וחיזוק מוכנות הרשויות המקומיות בניהול מצבי חירום.

במסגרת המבצע הושקעה תשתית נרחבת גם בעורף הצפוני תחת תוכנית "ארי הצפון", שממוקדת בחיזוק המענה והסיוע האזרחי לתושבים. "ביצענו ריכוז מאמץ בתחומי המיגון, שיפוץ המקלטים, הצבת המיגוניות וחיזוק המוכנות ברשויות, מתוך מחויבות לחיזוק הביטחון של התושבים", נכתב במסמך. "פיקוד העורף הגיע מוכן למבצע. אנחנו מנצלים את התקופה הנוכחית כדי ללמוד, לתחקר ולהיערך טוב יותר להמשך".

הנתונים המספריים הרשמיים חושפים את היקף הלחימה והמענה בעורף: כוחות פיקוד העורף הגיעו ל-1,200 אירועים שנגזרו מהזירה האיראנית, לצד כ-100 אירועים בזירת לבנון.

הכוחות טיפלו בכ-25 זירות הרס משמעותיות ברחבי הארץ. במקביל, נפרסו כ-150 נקודות פריסה במרחב האזרחי, וכ-865 מורות חיילות פעלו בשטח לחיזוק החוסן האזרחי.

במסגרת המאמץ ההנדסי והמיגוני, שופצו כ-130 מקלטים - מתוכם 110 במרחב הצפון. כמו כן, הוצבו כ-755 מיגוניות בכל רחבי הארץ, כאשר למעלה מחצי מהן (373 מיגוניות) מוקמו ביישובי הצפון המטווחים. בפיקוד מסכמים את המאמץ ומבהירים כי "הצלת חיים היא הערך העליון שמנחה אותנו.

לאורך המבצע, כוחות פיקוד העורף קפצו והגיעו תוך דקות לזירות השונות, מתוך מחויבות לפעול במהירות, בנחישות ובמקצועיות בכל מקום שבו נדרש מענה".