הרב אייל גריינר לערוץ 7: הצבא יודע שנדרשת הפרדה, יימצאו פתרונות ערוץ 7

ראש ישיבת ההסדר בטפחות, הרב אייל גריינר, שוחח עם ערוץ 7 בכנס "אסופות" של בני הישיבות מהציונות הדתית בישיבת כרם ביבנה.

הרב נשאל על הקושי האישי לאור המלחמה ונפילת חתנו אלישע יהונתן לובר ז"ל. "חתננו נהרג במלחמה, תלמידים נפצעו וחוזרים אחר כך לישיבה. יש זמנים שפותחים את הלב, מקשיבים ולא מדברים. נבחרנו, בעל כורחנו, אבל אנחנו חיים מכוח ותודעת השליחות. מתפללים לקב"ה ורואים יחד עם הכאב את התקומה של הפרט והכלל. אנחנו מודים על הזכות להיות בעת הזאת - כשלפעמים קל יותר - ולעתים פחות".

הוא מוסיף "למלחמה יש, בלי ספק, מחירים בגוף ובנפש, גם מצד התרוקנות של בתי המדרש והמשכיות של הלימוד לחזית בדרום ובצפון. זה עשה רק טוב לחיזוק הרוח הגדולה שמגיעה אל תוך בית המדרש עם החיילים ויוצאת איתם. בעיני, למרות המחירים, אנחנו זוכים לעת גדולה, לתלמידים גדולים ולתורה גדולה".

לדעתו יש לנצל את התקופה להגברת האחדות בעם. "לצערנו אנחנו מאוד טובים בלהיות ביחד בהלוויות ופחות בחיים הרגילים. השאלה היא מתי נלמד שההפרדה בדעות לא צריכה להגיע לידי פירוד הלבבות - ומי ייתן ונזכה לכך. שילוב הידיים של בתי המדרש כאן - הוא התחלה של זה. כולנו צריכים ללמוד לחיות ביחד. הגבהת החומות יוצרת מחלוקות ולא פותרת דבר. המחלוקות חריפות אבל המכנה המשותף שלנו יותר גדול מהנפרד. צריך לתת ולאפשר לכולם להיות שותפים - ונדרשת ההפרדה המתאימה. הצבא יודע את המצב ונמצא את הדרך שחיילינו ישרתו כמו שצריך בצורה הכי טובה".

הכנס מבחינת הרב גריינר הוא רגע שיא. "חיבור של תלמידי הישיבות עם הרבנים מכלל הארץ הוא תמיד טוב ועוד יותר בעת הזו שאנו שומעים את הדי המלחמה בלבנון. שילוב של ספרא וסייפא הוא דבר גדול לגאולת ישראל, לתקומת הארץ ולתורה הגואלת שלנו".