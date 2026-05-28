המשטרה פרסמה תגובה חריפה בעקבות דיווח של העיתונאי יעקב הרשקוביץ בעיתון "ישראל היום".

הדיווח עסק במפקדי מחוזות בכירים אשר סירבו לכאורה לדרישתו של המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, להקצות כוחות ייעודיים לטיפול בסוגיית העריקים החרדים.

במשטרה דחו על הסף את הטענות שעלו בכתבה וכינו את הידיעה העיתונאית בשם "פייק ניוז". "מדובר בפרסום שקרי וחסר כל בסיס עובדתי, הנשען על 'גורמים' אנונימיים ובעלי אינטרס שמנסים לפגוע בשוטרי ומפקדי משטרת ישראל", נמסר בהודעה הרשמית של המשטרה.

במשטרה הוסיפו וציינו כי המערכת מתפקדת באופן תקין לחלוטין וללא שום מחלוקות פנימיות בין הדרגים השונים: "משטרת ישראל פועלת בעוצמה, באחדות ובשיתוף פעולה מלא של כלל מפקדי המחוזות והאגפים תחת הנהגת המפכ"ל רב ניצב דני לוי".

עוד נמסר: "בזמן שהשוטרים והלוחמים נמצאים בחזית סביב השעון למען ביטחון אזרחי ישראל, יש מי שבוחר להפיץ ספינים מנותקים מהמציאות בניסיון לייצר כותרות שקריות על גבם של המשרתים בשטח".

לפי הפרסום ב"ישראל היום", ניצבים בכירים במשטרה מתחו הבוקר ביקורת חריפה וחסרת תקדים על התנהלותו של המפכ"ל, ואף האשימו כי הוא "איבד שליטה" על הארגון.

על פי הדיווח, המפכ"ל פנה לאחרונה למפקדי המחוזות בדרישה להקצות שוטרים וכוחות ייעודיים לטיפול בעריקים מהמגזר החרדי, אולם נתקל בסירוב מוחץ מצד הניצבים בשטח.

מפקדי המחוזות שהשיבו בשלילה למפכ"ל טענו בפניו כי אין ביכולתם להיענות לדרישה המדוברת. הניצבים הסבירו את סירובם, לפי הדיווח, בצורך החיוני להשאיר את הכוחות הקיימים בשטח לטיפול במשימות השוטפות ובאירועים הביטחוניים והפליליים היומיומיים.