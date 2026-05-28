במהלך השנה הראשונה לכהונתו כראש ממשלת קנדה, מארק קרני הוציא לא פחות מ-524,000 דולר על קייטרינג בטיסות, כך חשף העיתון טורונטו סאן.

במקביל, הפדרציה של משלמי המיסים הקנדים מדווחת על סמך מסמכים ממשלתיים רשמיים, כי ראש ממשלת קנדה הוציא 195,400 דולר על מזון יקר בשלוש טיסות נפרדות במטוס הממלכתי הרשמי.

המזון המשובח שהוגש במהלך הטיסות הללו כלל עגל, חלצי בקר עם רוטב בורדולז ופילה סלמון סקוטי, לצד בקבוקי יין יקרים.

מתוך הנתונים שנחשפו עולה כי סעיף ההוצאה על המזון בטיסתו של ראש הממשלה הקנדי ללונדון במרץ 2025 לבדה הסתכם ב-52,610 דולר. במהלך טיסה זו, הנוסעים קיבלו אפשרות לבחור בין חזה עוף בגריל ברוטב חרדל-טרגון לבין בקר מבושל ביין אדום לארוחת הצהריים.

לארוחת הערב באותה הטיסה הוצע לנוסעים לבחור בין עוף צלוי עם תפוחי אדמה לבין סלמון מטוגן במחבת עם קוסקוס לימון ועשבים.

פרנקו טרצאנו, מנהל הפדרציה של משלמי המיסים הקנדים, ציין בנימה ביקורתית כי ראש ממשלת קנדה הוציא יותר כסף על מזון במטוס בשלוש טיסות בלבד ממה שמשפחה ממוצעת מוציאה על מצרכים במשך עשור שלם.

בתקופת ג'סטין טרודו, שקדם למארק קרני בתפקיד ראש הממשלה, פורסמו דיווחים דומים על הוצאות עתק על סעיף המזון בטיסות במטוס הממלכתי הרשמי.