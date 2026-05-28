איחוד פוליטי בין מפלגת צומת בראשות משה גרין לבין מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל עשוי לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת, כך עולה מסקר חדש שערך ד"ר מנחם לזר מ"לזר מחקרים".

הסקר נערך ב־27-28 במאי בקרב 503 משיבים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

על פי הסקר, תרחיש שבו הנדל עומד בראש איחוד בין צומת למפלגת המילואימניקים זוכה ל־3.3% תמיכה. נתון זה מתורגם ל־4 מנדטים ומציב את הרשימה מעל אחוז החסימה.

הבטחת הבחירות המרכזית של הרשימה בתרחיש שנבדק היא מתן קרקע של 250 מ"ר לחיילים משוחררים וללוחמי מילואים ממלחמת חרבות ברזל. בסקר נבדקה תמיכת הציבור ברשימה המאוחדת תחת המסר הזה.

עוד עולה מהניתוח כי כניסת הרשימה המאוחדת לכנסת גורעת כוח באופן כמעט שווה משני הגושים הפוליטיים הגדולים. לפי ההערכה, כל אחד מהם מאבד כשני מנדטים.

במפת המנדטים שנבדקה בסקר, הרשימה המאוחדת בראשות יועז הנדל מקבלת 4 מנדטים. גוש נתניהו עומד על 50 מנדטים, והאופוזיציה הציונית על 56.