הריסת ביתה של רחל פריקר בבארי איילת השחר

רחל פריקר, גבאית בית הכנסת "אהבת ישראל" בקיבוץ בארי, קיימה השבוע טקס פרידה מהבית שבו התגוררה במשך עשרות שנים, רגע לפני הריסתו במסגרת עבודות השיקום בקיבוץ לאחר שנשרף במהלך מתקפת 7 באוקטובר.

בני המשפחה התכנסו במקום יחד עם הרב שלמה רענן, יו"ר ומייסד ארגון "איילת השחר", וקיימו טקס קצר מול המבנה השרוף. במהלך הטקס בירכה פריקר ברכת "הגומל" וקראה "מזמור לתודה".

רחל ובני משפחתה שהו בממ"ד במשך שעות ארוכות במהלך מתקפת חמאס על הקיבוץ. לפי תיאור המשפחה, בבית עצמו פעלו מחבלים בזמן שהם הסתתרו במרחב המוגן ללא חשמל ומים.

לאחר שעות חולצה המשפחה על ידי כוחות צה"ל תחת אש. לטקס הפרידה הגיע גם הקצין שהשתתף בחילוץ המשפחה באותו יום.

בני המשפחה סיפרו כי לאחר השריפה גילו שהסוכה שהקימו בחצר נותרה שלמה, לצד בית הכנסת שהקימה פריקר בקיבוץ, אשר שרד גם הוא את האירועים.

הרב רענן, שמלווה את משפחת פריקר ואת פעילות בית הכנסת בבארי בשנים האחרונות, העניק לרחל תמונה של שדות הקיבוץ שהודפסה על גבי אבן ועליה נחרטו קטעים מתוך הפיוט "שאלי שרופה באש".

עם סיום הטקס החלו העבודות להריסת המבנה, כחלק מתהליך השיקום המתמשך בקיבוץ בארי לאחר מתקפת 7 באוקטובר.