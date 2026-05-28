פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בקרית שמונה כתב אישום נגד הרב יוסף שובלי, ראש ישיבה בן 54.

כתב האישום מייחס לו ביצוע עבירות חמורות בתלמיד ישיבה, תוך ניצול יחסי תלות נפשית עמוקים שנרקמו ביניהם במסגרת קשר של סמכות רוחנית והדרכה דתית.

לפי כתב האישום, המתלונן הכיר את הרב שובלי והעריך אותו מאוד בשל מעמדו התורני כראש ישיבת “תיקון המידות". לאחר שסיים את שירותו הצבאי, הצטרף המתלונן ללימודים בישיבה, חזר בתשובה ועבר להתגורר במתחם לצד הנאשם ותלמידים נוספים. במהלך השנים ביצע המתלונן עבור הרב משימות שונות, ואף סייע בענייניו האישיים ובבני משפחתו.

בתוך כך, לפי כתב האישום, פיתח המתלונן תלות נפשית ממשית בנאשם, אותו תפס כדמות רוחנית בעלת סמכות מיוחדת בחייו.

מכתב האישום עולה כי הרב ניצל את יחסי האמון, ההערצה והתלות הללו שפיתח כלפיו התלמיד. במשך שנים הוא ביצע במתלונן עבירות מין בהזדמנויות רבות ובמקומות שונים, תוך שהציג בפניו את המעשים כחלק מ"עבודה רוחנית" ובעלת משמעות דתית.

לרב שובלי מיוחסות בכתב האישום עבירות של קיום יחסים אסורים בין כהן דת לבין אדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה. לפי חומרי החקירה, המעשים בוצעו תוך ניצול תלות נפשית ממשית, במספר רב של מקרים במהלך השנים 2016 עד 2021.