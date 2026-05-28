ההגזמה של הנציגים החרדיים בכנסת בדיון בסוגית שלילת הטבת "סבסוד המעונות" תוך שימוש חוזר במונחים "התעמרות בילדים חסרי ישע" ו"גזירה אכזרית" סותמת את הדיון.

את הילדים הגדולים שלי גידלתי תחת עומס כלכלי מכביד מאוד מאוד, בלי סבסוד מעונות, ובתקופה שבה חוק חינוך חינם התחיל רק בגיל 5 ולא בגיל 3 כמו היום (עוד שנתיים תמימות של תשלום מלא לגני ילדים). אגב גם "דירה בהנחה" לא היתה אז. אף אחד לא התעמר בי, או התאכזר אלי. לפיכך אינפלציה של מונחים מפחידים רק סותמת את האוזן ומרחיקה את הלב.

אבל מעבר להגזמה הצבעונית יש פה ליקוי מאורות בהבנת תמונת המציאות

אכזריות ורחמנות

נתי, חייל שהכרתי בשירות הסדיר נטש עמדת ברזל בעת הפצצת מרגמות והסתערות של חיזבאללה על מוצב דלעת בלבנון. כתוצאה מכך מחבל חיזבאללה תקע דגל חיזבאללה על המוצב, אחד החיילים נהרג וכמה נפצעו. אלוף פיקוד צפון הכניס את נתי לכלא.

אכזריות מהי? לנטוש עמדת ברזל בעת הפצצת מרגמות והסתערות אויב

רחמנות מהי? להכניס את נתי לכלא

כל המרחם על מי שנוטש עמדת ברזל בזמן התקפה של חיזבאללה מתאכזר ליתר חבריו במוצב

ובאותו ענין

ערב פרוץ המלחמה אשתי ארגנה לי מסיבת יום הולדת עם עשרה חברים קרובים. במהלך המלחמה אחד החברים איבד את בנו, וחבר (שהוא גם שכן) נהרג בגיל 38. ואילו בהמשך הרחוב גרים שני אחים חרדים חסונים בגיל צבא שעובדים. אחד מהם קנה לעצמו מיצובישי ישנה.

אכזריות מהי? לנהל מנגנון של הברחת אלפי בחורים בגיל גיוס שאינם לומדים כלל (שבט לוי...) ולאלץ מילואימניקים נשואים ואבות לילדים לצאת לקרב.

רחמנות מהי? לשנות את כללי המשחק כך שבחורים צעירים שאינם לומדים יצטרפו לכוחות הלוחמים. ובהקשר הזה: מניעת סבסוד מעונות (שאינה זכות יסוד, אלא הטבה אקסטרה) היא כסף קטן.

ומה הקשר בין מניעת סבסוד מעונות לאברך לשני בחורים חרדים שעובדים?

קשר הדוק. היכולת של שני בחורים חסונים בגיל צבא לעבוד ולהרגיש בסדר עם עצמם, בעוד שאבות לילדים קטנים יוצאים לקרב - היא פרי החלטה קבוצתית של גיבוי הדדי ושיתוף פעולה בכל הרמות - הפרטי, המשפחתי, והפוליטי. פרי החלטה לצופף שורות, להתעלם מהצורך לעמוד יחד מול הרצון של אויבנו לשרוף, לאנוס ולרצוח, למוסס כל ניסיון של הסדרת גיוס באשר הוא גם של מי שאינו לומד כלל, ולנסות להרוויח זמן.

אי אתה יודע בצערן של חיילי מילואים

פה צריך להיות רחמנים - ברורים, בהירים ולחתור ליעד. לשים שוב ושוב מול העיניים את המצוקה של המילואימניקים ובני משפחותיהם, ולזכור היטב את ההבדל האין סופי שבין הטלת סנקציה כלכלית - לסכנה לחיים עצמם, למתח ולחרדה שעוברים על לוחם מילואים ובני משפחתו במהלך שירות מילואים. ובהתאם, למנן את מידת הלחץ הכלכלי על הציבור החרדי על פי התקדמות מילוי יעדי גיוס של לוחמים חרדים.