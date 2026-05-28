לפני כחודש זכתה רשת החינוך עתיד במכרז לניהול אולפנת חפץ חיים בנחל שורק, מול רשתות ותיקות ומנוסות.

עבורנו זו הייתה הזדמנות להביא לקהילה חינוך מצוין, ערכי ומחבר. כזה שמאמין במקצועיות לצד זהות, במצוינות לצד דרך ארץ, וביכולת לחבר בין אנשים.

אבל כמעט מהרגע הראשון, השיח סביב ההחלטה חדל להיות ענייני ועסק בהכול מלבד חינוך.

במקום לעסוק בטובת התלמידות, באיכות הפדגוגית, בערכים ובחזון, החל מאבק שנבע מפחדים, ועסק בהכפשות, בהתססה, ולקח את השיח למקום שבו לא היה כבוד בסיסי. לא כלפי רשת החינוך עתיד, לא כלפי אנשי החינוך שלנו, ולעיתים גם לא כלפי מי שחשב אחרת.

זה כאב לנו. לא בגלל הביקורת, ביקורת היא לחם חוקה של חברה בריאה ודמוקרטית, אלא בגלל הדרך.

רשת החינוך עתיד לא באה לשנות זהות. לא לפגוע בצביון, ובוודאי שלא “לחלן" איש.

באנו לעשות את מה שאנחנו עושים כבר שנים בכל רחבי הארץ: לחנך. לפתוח דלתות. לחבר בין אנשים. להאמין שכל התלמידות זכאיות לקבל חינוך מצוין וערכי, מבלי שהן יצטרכו לפחד ממי שמגיע מבחוץ.

הטענה שחיבור בין מגזרים מאיים על זהותה של הקהילה היא בעיניי טעות עמוקה. דווקא מי שבטוח בערכים שלו, לא מפחד ממפגש. חברה חזקה לא נמדדת ביכולת שלה להסתגר, אלא ביכולת שלה לשמור על הזהות שלה גם כשהיא בוחרת להיפתח לאחר.

לעיתים, גם כשאתה מאמין בכל ליבך בדרך, אתה מבין שחלק מהציבור עדיין לא בשל לקבל אותה.

ולכן, בהחלטה משותפת עם ראש מועצת נחל שורק, שי רייכנר אדם שעמד לצדנו לאורך כל הדרך באומץ, ביושרה ובמחויבות מלאה, הוחלט כי בשנת הלימודים הקרובה המועצה תפעיל את האולפנה.

אנחנו עומדים מאחורי ההחלטה ובטח לא מתנצלים על מי שאנחנו.

דווקא בתקופה שבה החברה הישראלית מפולגת כל כך, אסור לנו לוותר על השאיפה לחבר בין חלקי העם. אסור לנו לקבל מצב שבו כל מי ששונה מאיתנו נתפס מיד כאיום. חינוך אמיתי לא נבנה מחומות אלא מגשרים. לא מפחד אלא מאמונה. לא מהסתה, אלא מהקשבה, מכבוד הדדי, ומסובלנות לשמוע את מי שחושב אחרת מאיתנו.

רשת החינוך עתיד תמשיך לעשות בדיוק את זה. נמשיך לפתוח דלתות במקום לסגור שערים. נמשיך לשבור חומות בין מגזרים, ונמשיך להאמין שחינוך טוב לא נמדד בתוויות, אלא באנשים, בערכים ובמעשים.

אני מבקש לומר תודה גדולה לכל השותפים, התומכים והמאמינים בדרך להורים, לאנשי החינוך, לראשי הרשויות ולרבים מכל חלקי החברה הישראלית שחיזקו אותנו בימים הללו. התמיכה הזו מזכירה לנו שיש בקרב הציבור הדתי רוב גדול ושקט שמאמין באחדות, בכבוד הדדי וביכולת לחיות כאן יחד, גם מתוך שונות.

הכותב הוא מנכ"ל רשת החינוך עתיד