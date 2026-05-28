סוכנות הידיעות האמריקנית "אקסיוס" דיווחה כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות.

המתווה המדובר, אשר צפוי להימשך לאורך 60 יום, מיועד להביא להארכת הפסקת האש הקיימת בין הצדדים.

לפי הדיווח, על אף ההסכמות שהושגו בין צוותי המשא ומתן, להסכם עדיין דרוש אישור סופי ורשמי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ.

גורמים רשמיים ששוחחו עם סוכנות הידיעות מסרו כי הצוות האמריקני המקצועי כבר תדרך את הנשיא טראמפ בפרטיו המלאים של ההסכם שהתגבש.

לאחר קבלת העדכון המפורט, הנשיא טרם חתם על המסמך וציין בפני אנשיו כי הוא מבקש פסק זמן לבחינת הנושא.