אחרי שנים של לימוד יומי שיטתי, הרב רן כלילי משלים את סדרת "ילמד ענוים דרכו" עם שני כרכים חדשים על ספר מורה נבוכים.

התוכנית, שנולדה בישיבת ברכת משה במעלה אדומים, מציעה לימוד יומי מסודר בכתבי הראשונים והאחרונים וממשיכה להתפשט לישיבות ולקהילות.

סדרת הש"ס הכחול הושלמה

לפני כארבע שנים יצאו לאור ששת הכרכים הראשונים בסדרת "ילמד ענוים דרכו" - תוכנית הלימוד היומי באמונה שזכתה בפי הלומדים לכינוי "הש"ס הכחול". שני הכרכים החדשים מצטרפים לסדרה רחבה הכוללת את ספר הכוזרי, הקדמות ואגרות הרמב"ם בענייני אמונה, כתבי הרמב"ן, ספר דרך ה', וחלקים מרכזיים מספרות המהר"ל.

סדרת הש"ס הכחול צילום: רות יוסף

>> להזמנת הסט המלא עכשיו - לחצו כאן

מהי תוכנית הלימוד היומי?

התוכנית נלמדת בישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים זו השנה העשירית, ונבנתה כמסגרת יומית קבועה ללימוד אמונה. היא מותאמת לסדרי הלימוד המקובלים בישיבות: מיום ראשון עד חמישי, ללא ימי שישי ושבת וללא תקופות בין הזמנים. מחזור הלימוד המלא נמשך שלוש וחצי שנים, ואורך הלימוד היומי עומד על כחצי שעה.

הרב רן כלילי, העומד מאחורי המפעל, בנה את הסדרה כך שתאפשר לימוד שיטתי ובהיר של ספרי היסוד באמונה. החיבורים עצמם מובאים כשהם מחולקים לנושאים ולימי לימוד, עם כותרות משנה לפסקאות, ביאורי מילים והסברים קצרים המשולבים בתוך הדף. בסיום כל יום לימוד מופיעות שאלות מנחות, שנועדו לסייע ללומדים לזהות את הנקודות המרכזיות העולות מן המקורות. לצד זאת, בתחתית העמוד משולבות הערות הרחבה ועיון ממקורות נוספים של גדולי ישראל לדורותיהם.

השיעורים בעיון

בישיבת מעלה אדומים מלווה הלימוד היומי גם בשיעורי עיון שבועיים. שיעורים אלה עוסקים בבירור הסוגיות העולות מתוך הלימוד, תוך הרחבה והעמקה בדברי הראשונים והאחרונים. דפי המקורות והשיעורים המצולמים מועלים לאתר הישיבה וליוטיוב, ומשמשים לומדים המעוניינים להעמיק מעבר למסגרת היומית.

לשיעורי העיון כרכים א-ו. לחצו כאן>>>

לשיעורי העיון כרכים ז-ח. לחצו כאן>>>

השיעורים בעיון צילום: מאתר ישיבת ברכת משה

הפצת התוכנית לישיבות, לקהילות וללימוד אישי

עם השנים התרחבה התוכנית אל מחוץ לכותלי הישיבה, והיא נלמדת כיום גם בישיבות נוספות, בקבוצות לימוד יומי בקהילות שונות ובלימוד אישי.

לדברי לומדי התוכנית, המבנה הקבוע והמקיף מאפשר ללומד לקבל גם סדר וגם עומק מחודש בספרות האמונה של הראשונים והאחרונים.

>> להזמנת הסט המלא עכשיו - לחצו כאן

הרב כלילי רואה בהפצת התוכנית המשך ישיר לקריאתו של הרב קוק זצ"ל לעסוק בחלק הרוחני-אמוני שבתורה באופן קבוע, מסודר ומעמיק, בבקיאות ובעיון. בהקשר זה מובאת בדברי התוכנית צוואתו של הרב קוק באגרות הראי"ה: "שנקבע לימוד קבוע בכל אותם הספרים היקרים, הראשונים והאחרונים, של חלקי המוסר והיראה, הנגלים והנסתרים, ספר אחר ספר, ולהשתדל לעלות במעלות הסברא והעיון בזה, לא בדרך הציור של יראת שמים המורגלת, שהיא באמת רק בבואה דבבואה של יראת שמים אמיתית, הבאה מתוך לימוד קבוע ומסודר".

הרב רן דויד כלילי מלמד בישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים, משמש רב הקהילה הספרדית המרכזית בשוהם, ראש בית המדרש הקהילתי בעיר ואחראי על תחומי טהרת המשפחה, המקוואות והעירוב. לצד מפעל "הש"ס הכחול", חיבר גם את הספר "הדריכני באמיתך" להכשרת מדריכי חתנים, שיצא בשלוש מהדורות ועוסק בהלכה, כללי פסיקה והשקפה בענייני טהרת המשפחה, זוגיות ואישות.

כרכים בודדים ורכישות מרוכזות ניתן להזמין בחנות הספרים שבאתר ישיבת ברכת משה כאן>>>

או במזכירות הישיבה בטלפון 02-5354222.

לשאלות ולבירורים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל: randavidronit@gmail.com או בהודעה למספר 0527974910.

>> להזמנת הסט המלא עכשיו - לחצו כאן