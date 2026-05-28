ראש ישיבת הגולן בחיספין, הרב יואל מנוביץ, שוחח עם ערוץ 7 בכנס "אסופות" ה-6 והתייחס להשפעות המלחמה על ישיבות ההסדר ועל מעמדה של הציונות הדתית בחברה הישראלית.

לדבריו, "הכינוס של תלמידי חכמים והתלמידים שלהם עושה שמחה גדולה בשמיים", והוסיף כי "יש פה עוצמה אדירה של תורה, זה דבר נפלא".

הרב מנוביץ אמר כי בישיבות ההסדר מרגישים את המלחמה מדי יום. "תלמידים נמצאים בכל החזיתות, חסרים לנו מאוד בבית המדרש", אמר, והוסיף כי לצד הכאב והמחירים התקופה גם "מגדילה את כולנו ואת התלמידים".

בהמשך סיפר על האתגרים שאיתם מתמודדים בישיבה ברמת הגולן. לדבריו, הקושי המרכזי נוגע לתלמידים שהפסידו זמן לימוד, חוו חוויות קשות ולעיתים גם חסרים בעצמם בבית המדרש.

בהתייחס לאמירות "אוכלי מוות" נגד לוחמי הציונות הדתית אמר הרב מנוביץ כי תלמידיו הם ההפך הגמור מהכינוי שהודבק להם. "התלמידים שלנו הם מופת ודוגמה לאוכלי חיים", אמר, והוסיף, "הם אנשים מלאי אנרגיות, מלאי שמחה. הם מביאים בכל מקום שהם בצבא מסירות נפש, אבל גם חיים ושמחה".

ראש ישיבת ירוחם, הרב חיים וולפסון, אמר בכנס כי מדובר ב"אירוע מרומם של כבודה של תורה ושל העולם הדתי־לאומי". לדבריו, "מדהים לראות איך מכל הישיבות מתאספים כל שנה תלמידי חכמים ללמוד אחד עם השני, ללמוד ביחד וללמד".

הרב וולפסון התייחס גם לאתגר שמציבה המלחמה בפני עולם הישיבות הדתי־לאומי. "הצורך לחזור ולצאת מהישיבה כל הזמן למילואים מציב אתגר שאני חושב שעולם הישיבות הדתי־לאומי צריך להיערך אליו", אמר.

לדבריו, לצד הקושי קיימת גם הזדמנות גדולה עבור עולם התורה. "אין לנו ספק שהאנשים שנמצאים במקומות שבהם עם ישראל עובר את מה שהוא עובר עכשיו, במקומות שבהם נוכחת עכשיו השכינה, יהפכו בעזרת השם, בטיפול נכון שלנו, לגדולי התורה ולמנהיגים הראויים של עם ישראל בדורנו".

הרב מנחם בורשטין, מרבני ישיבת מרכז הרב וראש מכון פוע"ה, אמר כי הישיבות הציוניות הוכיחו במלחמה שאפשר לשלב בין תורה לעשייה ושירות בצבא. לדבריו, "ראשי הישיבות אמרו לאלו שלומדים שהם צריכים עכשיו ללמוד יותר, כי הם עושים את הייעוד שלהם".

ראש ישיבת שעלבים, הרב מיכאל ימר, אמר כי לכינוס יש "חשיבות עצומה", משום שהוא מבטא אחדות סביב תורה, שיעורים ורצון "לקיים פה ממלכת כהנים וגוי קדוש". לדבריו, המלחמה חידדה את תחושת המשמעות בקרב תלמידי הישיבות, והזכירה את האחריות "לחיות חיים של נתינה, של משמעות ושל בניית עם ישראל".