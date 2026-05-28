ענקית הקמעונאות הסינית Temu ספגה קנס בגובה 200 מיליון אירו מהאיחוד האירופי, לאחר שמכרה באתר האינטרנט שלה מוצרים מסוכנים. על פי האישום, המוצרים היו עלולים לסכן חיי אדם.

בין המוצרים שהוצעו למכירה היו מוצרי תינוקות בלתי חוקיים שעלולים היו לגרום לנזק לתינוקות, מטענים פגומים לטלפונים ולמכשירים ניידים, ומוצרים נוספים.

בהודעת הנציבות האירופית נכתב, "Temu נכשלה בזיהוי, ניתוח והערכת הסיכונים המערכתיים של המוצרים ובנזק שהם עלולים לגרום לצרכנים".

החקירה נגד החברה החלה באוקטובר 2024, בעקבות תלונות שלפיהן היא מוכרת מוצרים לא חוקיים בפלטפורמה המקוונת שלה.

אתר Euronews דיווח כי ארגון צרכנות ביצע תרגיל חקירה, שבמסגרתו נמצא כי חלק גדול מהמטענים שמכרה Temu נכשלו בבדיקות בטיחות חשמליות בסיסיות.

עוד נמצא כי אחוז גבוה של צעצועי תינוקות מהווה סיכון בטיחותי חמור. לפי הדיווח, חלקם הכילו כימיקלים מעל המגבלות החוקיות, וכללו חלקים קטנים הניתנים להסרה ומהווים סכנת חנק לתינוקות.

האנה וריקונן, סגנית נשיאת הנציבות האירופית, אמרה בהודעה לעיתונות, "הערכת הסיכונים של Temu מזלזלת בסיכונים קונקרטיים, חסרה ספציפיות, אינה מבוססת על ראיות מוצקות ואינה מקיפה. היא משאירה את הרגולטורים, המשתמשים והציבור באפלה לגבי היקף הנזק הפוטנציאלי האמיתי שנגרם ממוצרים בלתי חוקיים הנמכרים ב-Temu".

מענקית הקמעונאות הסינית נמסר, "איננו מסכימים עם ההחלטה וסבורים כי הקנס אינו פרופורציונלי. אנו שוקלים את צעדינו".