ראשי ישיבות ורבנים בציונות הדתית שוחחו היום (חמישי) עם ערוץ 7 במסגרת כנס אסופות השישי.

בראיונות השתתפו ראש ישיבת נוף הגליל הרב דני סגליס, ראש ישיבת שיח יצחק הרב אורי ליפשיץ, ראש ישיבת הר עציון הרב משה ליכטנשטיין וראש כולל בישיבת מעלה אדומים הרב אלישע אבינר.

הרבנים הדגישו בדבריהם את העוצמה הניכרת בעולם התורה ואת החשיבות המרכזית שלו בתוך הציבור הדתי-לאומי.

הרבנים התייחסו לכוחה המאחד של התורה המשותפת לכלל הגוונים והתלמידים המגיעים מהישיבות השונות. הם ציינו כי על אף קיומם של הבדלים וניואנסים מסוימים, המפגש המשותף וההתכנסות ההדדית של מאות בני תורה מוכיחים כי מדובר בציבור אחד ובתורה אחת המלכדת את כולם. הרבנים הביעו שמחה והתרגשות רבה לנוכח התרחבות עולם הישיבות והתורניות הלאומיות.

הרבנים הרחיבו על אודות השילוב הייחודי של ישיבות ההסדר בין לימוד תורה לבין שירות מבצעי בשדה הקרב. הם הסבירו כי המעבר התדיר של הלומדים מהמדים אל בגדי בית המדרש ובחזרה יוצר השראה רבה.

עם זאת, הם פירטו כי ברמת הביצוע מדובר באירוע מורכב ומאתגר מאוד, הדורש מאמצים כבירים כדי לשמר רצף לימודי תקין בתוך המציאות שבה תלמידים נכנסים ויוצאים משירות מילואים.

במהלך הראיונות עלה גם הנושא הציבורי של שילוב נשים במערך השריון והשירות המשותף בצה"ל. הרבנים הצטרפו באופן מפורש לקריאתם של גדולי הרבנים המוחים על המהלך, והבהירו כי מדובר בדבר בלתי אפשרי. הם הביעו תקווה כי הצבא יכיר בזעקה המוצדקת והנכונה הזו, ובסופו של דבר ימצא פתרון מתאים שיאפשר למערכת הצבאית לתפקד ולתלמידי הישיבות להמשיך לשרת נאמנה ולתרום למדינה.

הרבנים הגדירו את התכנסות תלמידי החכמים כאירוע המרבה שלום ואחדות בעולם ומביא שמחה עצומה.