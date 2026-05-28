האיחוד האירופי הטיל הערב (חמישי) באופן רשמי סנקציות נגד מנכ"ל תנועת 'רגבים', מאיר דויטש. כחלק מהסנקציות שהוטלו עליו, נקבע בין היתר כי דויטש לא יוכל להיכנס לתחומן של מדינות אירופה.

בדברי ההסבר של האיחוד האירופי נכתב כי 'רגבים' היא עמותה ישראלית הפועלת עם אג'נדה פרו-התיישבותית ולהרחבת ההתנחלויות ביהודה ושומרון.

לפי האיחוד, התנועה יוזמת הליכים משפטיים ומפעילה לחצים ושדלנות למען הריסת רכוש פלסטיני, זאת במטרה להרחיב את השליטה של מדינת ישראל על כלל השטח ביהודה ושומרון.

עוד נטען כי באמצעות פעילויות אלו, התנועה ממלאת תפקיד מרכזי בסיוע ובעידוד מעשים שמטרתם להרוס רכוש ובתי מגורים פלסטיניים, דבר המוביל לעקירה בכפייה.

באיחוד האירופי האשימו את התנועה באחריות להליכים משפטיים מרובים ובפעילות שדלנות להריסתו של בית ספר יסודי פלסטיני בכפר ג'בט א-דיב, הסמוך לבית לחם ביהודה ושומרון, בחודש מאי 2023.

המבנה הלא חוקי שבעין הסערה צילום: רגבים

בדברי ההסבר צוין כי בית הספר המדובר מומן על ידי האיחוד האירופי. בשל כך, האיחוד רואה בתנועה כאחראית לסיוע ולעידוד של מה שהוגדר על ידו כהפרת זכויות אדם ביהודה ושומרון.

לפי נוסח ההסבר, ההפרות המיוחסות כוללות פגיעה בזכות לקניין, הזכות לחיים פרטיים ומשפחתיים, הזכות להגדרה עצמית והזכות לחינוך של פלסטינים.

כמו כן, נטען כי הפעילות פוגעת בזכותו של כל אדם ליהנות מהרמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה של שלמות פיזית ונפשית. באיחוד הבהירו כי נושאים אלו נמצאים בדאגה רצינית בנוגע ליעדי מדיניות החוץ והביטחון המשותפת של האיחוד האירופי, כפי שנקבעו באמנת האיחוד.

מרגבים נמסר בתגובה: "לא מדובר רק על פגיעה אנושה ביחסים הדיפלומטיים בין האיחוד האירופי ומדינת ישראל, לא מדובר רק בפגיעה אנושה בזכויות האדם של אנשים שומרי חוק שכל חטאם היה לפנות לבית המשפט. מדובר באיום ישיר על שופטי בית המשפט שהם בעצמם עלולים להיות מושאי הסנקציות הבאות במקרה ויפסקו בדין לטובת אכיפת החוק ביהודה ושומרון. אנחנו מפצירים בשופטים לא לחשוש. אסור שהאיום הזה ישפיע על הפסיקות של השופטים בבתי המשפט בישראל".