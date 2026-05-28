המשטרה עצרה נער בן 17, ערבי-ישראלי, בחשד למעורבות ברצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, תושבי העיר ראשון לציון.

גופותיהם של בני הזוג נמצאו במהלך סוף השבוע האחרון כשהם ללא רוח חיים בתוך כלי רכב בשטח פתוח בין המושב משמר איילון לבין היישוב כרמי יוסף בשפלה. על פי הממצאים הראשוניים שנאספו בזירת האירוע על ידי כוחות הביטחון, השניים נמצאו כשהם ירויים.

מפרטי החקירה עולה כי חוקרי המשטרה מייחסים לחשוד שנמצא במעצר ביצוע רצח כפול על רקע לאומני, והם סבורים כי יש להם ראיות טובות הקושרות את הקטין למעשה.

מבדיקת עברו של החשוד עולה כי אחיו היה מעורב לפני מספר שנים בפיגוע דריסה במרכז הארץ, שבו נרצח אדם אחד ואחרים נפצעו.

לפי פרטי החקירה, בשלב הראשון סברו החוקרים כי ייתכן שמדובר במקרה של רצח והתאבדות. כבר בשעות הראשונות לחקירה הוזעקו גם אנשי שב"כ, והחקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז.

בהמשך התערער כיוון החקירה הראשוני לאחר שאקדחו האישי של רוסלן, שהחזיק ברישיון, לא נמצא בזירה. החוקרים חשדו תחילה כי אדם שעבר במקום נטל את הנשק לאחר האירוע.

כאשר הגיעו החוקרים לביתם של בני הזוג נמצאה בכספת הביתית האקדח של רוסלן. בנוסף, על ידיו לא נמצאו שרידי ירי, דבר שחיזק את החשד כי אדם אחר ביצע את הרצח ונמלט מהמקום.

במהלך החקירה עצרה המשטרה חמישה חשודים נוספים, אולם לאחר חקירתם התברר כי אינם קשורים לאירוע והם שוחררו. אתמול נעצר הנער בן ה-17, והחוקרים טוענים כי בידיהם ראיות הקושרות אותו לרצח.