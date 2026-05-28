את צביקה מור זכיתי להכיר באחד הצמתים המורכבים והמטלטלים ביותר של חיינו, במאבק המשותף, הבלתי מתפשר, להשיב את הבנים הביתה. ברגעים שבהם הקושי איים להציף, פגשתי באיש שהיווה עבורי ועבור רבים עוגן של אמונה ונחישות.

מהרגע הראשון שהכרנו היה ברור שצביקה הוא איש של ערכים עמוקים, בן אדם ששם באופן מוחלט את טובת המדינה והכלל לפני טובתו האישית. הרוח המיוחדת שהוא הביא איתו למאבק רוח של עוצמה, של אחדות ושל חיבור עמוק לשורשים שלנו הייתה רכיב קריטי לא רק להצלחת הפעילות שלנו, אלא גם לחיזוק החוסן הלאומי של המדינה כולה בימים מורכבים. הוא לימד את כולנו פרק בציונות ובהקרבה.

ההחלטה של שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', לבחור בצביקה להיות חלק מרכזי מהנבחרת שלו לבחירות הקרובות, היא עדות להערכה העצומה שהציבור ומנהיגיו רוחשים לו. אין טבעי וראוי מכך שהקול הייחודי והערכי שלו יישמע מעל הבמות המשפיעות ביותר בישראל. הכניסה שלו לפוליטיקה היא רווח נקי לחברה הישראלית.

צביקה יקירי, אני מאחלת לך הצלחה אדירה בדרך החדשה. אני בטוחה לחלוטין שהראש והלב שלך נמצאים בדיוק במקום הנכון במקום של עשייה, מסירות ואהבת ישראל. הציבור זקוק לאנשים כמוך בהנהגה שלו.

עלה והצלח!