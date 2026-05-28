שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב אחר הצהריים (חמישי) בחריפות לטענות שעלו מאז אתמול בנוגע למדיניות הטבות המס של משרדו.

הוא דחה את הטענות כאילו הוא מונע הטבות מיישובי קו העימות בצפון לטובת יהודה ושומרון, והגדיר את המפיצים כ"אנשים רעים שמפיצים שקר".

בדבריו הציג השר את נתוני הטבות המס הקיימות, וציין כי שדרות, עוטף עזה, קריית שמונה ושלומי מקבלות 20%, בעוד שברוב יישובי יהודה ושומרון שיעור ההטבה עומד על 0%.

השר הסביר כי הטבות מס הן כלי לעידוד מגורים באזורים מאתגרים, והזכיר כי ממשלת שרון ביטלה את ההטבות ביהודה ושומרון בשנת 2003. כעת, כחלק ממהפכת הביטחון ההתיישבותית כחלק מלקחי השבעה באוקטובר במטרה למנוע את הטבח הבא במרכז הארץ, הוא מבקש לתקן זאת.

הוא הבהיר כי הממשלה רוצה לעודד אנשים לגור באזור כדי לבצר את ביטחון המדינה ולהוריד מסדר היום את רעיון המדינה הפלסטינית, וכי בחר בשיעור המינימלי של 7% לעומק השטח כדי למנוע טענות אישיות נגדו.

סמוטריץ' תקף את המבקרים ואמר, "אפשר להתווכח איתי אידיאולוגית אם נכון או לא לעודד מיליון מתיישבים לעבור ליהודה ושומרון ולהוריד מסדר היום את חלוקת הארץ ומסירת שטחים. אבל אי אפשר לשקר במצח נחושה כמו שעשו אתמול כמה ראשי רשויות ועיתונאי שמאל, שלא בוחלים באמצעים כדי לסכסך אוכלוסיות אחת בשניה ובעיקר כדי לפגוע בממשלת הימין ובמתיישבים הגיבורים".

הוא הוסיף כי "מתיישבי יהודה ושומרון הגיבורים נאחזים בחבלי המולדת כבר עשרות שנים בגבורה עילאית במציאות ביטחונית מאתגרת מאוד. הם משרתים במילואים באחוזים הגבוהים ביותר וממלאים למרבה הצער את שורות בתי העלמין הצבאיים. הם קפצו להציל את אחיהם בקיבוצים ב -7 לאוקטובר במסירות נפש כשהצבא נעלם ונלחמים במסירות כבר שנתיים וחצי בלבנון כדי להבטיח את ביטחון תושבי הצפון. לא מגיע להם שישתלחו בהם בצביעות ובשקר. אני גאה לייצג אותם, גאה לעמוד מאחורי מהפיכת הביטחון וההתיישבות שאנחנו מובילים בקדנציה הזו, ובעיקר, לא מתכוון להתנצל על זה ולהתקפל בפני שקרים וצביעות".

בהתייחסו לצפון, פירט שר האוצר כי קיימים שם שיעורי הטבות גבוהים והוא הסכים להעלות את ההטבה ביישובים צמודי גדר מ-14% ל-18% במסגרת החקיקה, כסמל לשותפות גורל. עם זאת, הוא הסביר כי הוא מתנגד להשוות את כל יישובי קו העימות ל-18% כדי לשמור על דיפרנציאליות, שכן קשה יותר לגור בשתולה, זרעית, מנרה או ראש הנקרה מאשר ביישובים הרחוקים מהגבול.

השר הדגיש כי גם לאחר החקיקה החדשה, יישובי הצפון ייהנו מהטבה הגבוהה פי שניים ופי שלושה מזו שביהודה ושומרון, והביע צער על כך שראשי הרשויות בצפון מנסים לפגוע במתיישבים ולוקחים אותם כבני ערובה. "אפשר להסכים איתי ואפשר לחלוק עלי, אבל לשקר ולטעון שבישובי הצפון אין הטבות מס ואני מסרב לתת להם ונותן רק למתיישבי יהודה ושומרון זה שקר גס ומתועב. גם לאחר החקיקה החדשה בישובי הצפון יהיו בין פי 2 לפי 3 הטבת מס מאשר ביהודה ושומרון", כתב.

הוא המשיך וכתב: "עצוב לי ממש שהסולידריות המדהימה שמפגינים המתיישבים וראשי הרשויות ביו"ש לכל אורך המלחמה עם אחיהם תושבי הדרום והצפון ועם חבריהם ראשי הרשויות שם לא נתקלת בהיזון חוזר ובפרגון הדדי של ראשי הרשויות בצפון לתושבי יו"ש. עצוב לי שיש מי שמנסים לפגוע במתיישבים ולמנוע את הטבות המס ליהודה ושומרון ולוקחים אותם כבני ערובה להגדלת הטבות המס לצפון. מעולם לא פעלתי ולעולם לא אפעל כך. לא אתן יד לסכסוך בין אוכלוסיות ולפגיעה באיזו מהן כדי לקדם אינטרס של חלק אחר בעם האהוב שלי. זו אינה דרכי ואלו לא ערכיי. אני מקווה ומתפלל שראשי הרשויות בצפון יעשו את חשבון הנפש שלהם ויחזרו בתשובה".

לסיום, הדגיש סמוטריץ' את פעילותו כשר האוצר של כלל אזרחי ישראל בשלוש וחצי השנים האחרונות, כולל תקצוב המפונים, מאמצי השיקום בעוטף ובצפון, חבילות הפיצויים לעסקים ותוכניות החומש לדרוזים ולערי הגליל.

הוא ציין את חקיקת הטבות המס החדשות לאשקלון ולנוף הגליל, והצהיר כי הוא גאה לתקן את העוול ארוך השנים ביהודה ושומרון. השר חתם את דבריו בקביעה כי הציונות שלו אינה מכירה בקווים ירוקים ובגבולות מלאכותיים, ואהבת העם שלו אינה מבחינה בין האזורים השונים בארץ, ועל כן ימשיך בדרכו ללא מורא.

"אני גאה גם לתקן עוול ארוך שנים ולהחזיר את הטבות המס לגיבורי ההתיישבות ביהודה ושומרון. פשוט כי אצלי הציונות לא מכירה קווים ירוקים וגבולות מלאכותיים, ואהבת העם לא מבחינה בין תושבי המרכז והפריפריה, העיר והכפר, הדרום, הצפון או יהודה ושומרון. אמשיך בכך ללא מורא ובלי להיכנע לשקרים והסתה. פשוט כי אין לי ארץ אחרת", חתם.